قیمت طلای جهانی همچنان صعودی ماند

به گزارش خبرگزاری مهر، قیمت هر اونس طلا برای تحویل فوری، با ۰.۴ درصد افزایش، به ۵۱۵۳ دلار و ۱۱ سنت رسید. قیمت هر اونس طلا در بازار معاملات آتی آمریکا برای تحویل در آوریل، با ۰.۵ درصد افزایش، به ۵۱۶۱ دلار و ۳۰ سنت رسید.

طلا که به طور سنتی به عنوان یک دارایی امن تلقی می‌شود، در سال جاری تاکنون، حدود ۲۰ درصد افزایش قیمت یافته و در بحبوحه افزایش عدم قطعیت سیاسی و اقتصادی جهانی، رکوردهای متوالی را شکسته است.

در همین حال، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، رسما کوین وارش، مقام سابق فدرال رزرو را به عنوان رئیس بعدی بانک مرکزی آمریکا معرفی کرد و یک قدم دیگر به انتصاب یک رئیس فدرال رزرو طرفدار کاهش نرخ بهره نزدیک‌تر شد.

طبق ابزار دیده بان فدرال گروه CME، بازارها انتظار دارند که فدرال رزرو در ۱۸ مارس، نرخ‌ها را ثابت نگه دارد.

بر اساس گزارش رویترز، سرمایه‌گذاران اکنون منتظر انتشار داده‌های هفتگی مربوط به تعداد متقاضیان بیمه بیکاری آمریکا در اواخر امروز و گزارش اشتغال آمریکا برای ماه فوریه در روز جمعه هستند.

در بازار سایر فلزات ارزشمند، هر اونس نقره برای تحویل فوری، ۱.۵ درصد سقوط کرد و به ۸۲ دلار و ۲۰ سنت رسید. هر اونس پلاتین برای تحویل فوری با ۰.۵ درصد کاهش، ۲۱۳۸ دلار و ۱۱ سنت معامله شد. هر اونس پالادیم با ۱.۲ درصد کاهش، در ۱۶۵۴ دلار و ۸ سنت ایستاد.