افزایش قیمت جهانی طلا همزمان با افت ارزش دلار

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت هر اونس طلا در معاملات امروز برای تحویل فوری با ۱.۱ درصد افزایش به ۴۵۶۱ دلار و ۶۸ سنت رسید. همچنین در بازار معاملات آتی آمریکا، هر اونس طلا برای تحویل در ماه آوریل با رشد ۰.۷ درصدی به ۴۵۹۰ دلار رسید.

کاهش ارزش دلار از جمله عوامل افزایش قیمت طلا عنوان شده است؛ موضوعی که باعث می‌شود کالاهای ارزش‌گذاری شده به دلار برای دارندگان سایر ارزها ارزان‌تر و جذاب‌تر شود.

ایلیا اسپیواک، رئیس بخش کلان جهانی در شرکت «تیستی لایو» گفت: طلا حدود یک هفته است که در حال تثبیت قیمت است و رشد قیمت در روز جمعه گذشته نکته برجسته این روند بود. به گفته وی، این اتفاق همزمان با کاهش بازده اوراق خزانه‌داری رخ داده و به نظر می‌رسد بازارها جنگ علیه ایران را به عنوان یک ریسک رکود اقتصادی در نظر می‌گیرند.

با این حال، طلا در ماه مارس بیش از ۱۳ درصد کاهش قیمت داشته و در مسیر ثبت شدیدترین افت خود از اکتبر ۲۰۰۸ قرار گرفته است؛ کاهشی که تحت تأثیر تقویت دلار و کاهش انتظارات برای کاهش نرخ بهره در آمریکا رخ داده است. با وجود این، قیمت طلا در سه‌ماهه جاری همچنان حدود ۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

در همین حال، معامله‌گران تقریباً احتمال کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در سال جاری را رد کرده‌اند، زیرا افزایش قیمت انرژی می‌تواند به تشدید تورم منجر شود. طبق ابزار «فد واچ» گروه CME، پیش از آغاز جنگ در خاورمیانه انتظار می‌رفت فدرال رزرو دو بار در سال جاری نرخ بهره را کاهش دهد.

بانک سرمایه‌گذاری گلدمن ساکس نیز در یادداشتی اعلام کرده است که انتظار دارد قیمت اونس طلا تا پایان سال ۲۰۲۶ و با توجه به تنوع‌بخشی به ذخایر بانک‌های مرکزی و سیاست‌های انبساطی فدرال رزرو، به حدود ۵۴۰۰ دلار برسد.

در بازار سایر فلزات گرانبها نیز روند قیمتی صعودی بود؛ به طوری که هر اونس نقره برای تحویل فوری با ۲.۹ درصد افزایش به ۷۲ دلار و ۴ سنت رسید. همچنین هر اونس پلاتین با ۰.۶ درصد افزایش به ۱۹۱۱ دلار و ۱۵ سنت و هر اونس پالادیوم با رشد ۲ درصدی به ۱۴۳۴ دلار و ۲۳ سنت معامله شد.