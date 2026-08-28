قیمت جهانی طلا ۶ شهریور ماه؛ اونس ثابت ماند

به گزارش خبرگزاری مهر، قیمت جهانی طلا در معاملات روز جمعه تقریباً بدون تغییر باقی ماند و سرمایهگذاران در انتظار سخنرانی «کوین وارش» رئیس فدرال رزرو آمریکا در نشست اقتصادی جکسونهول هستند تا سرنخهایی درباره مسیر آینده نرخهای بهره در این کشور به دست آورند.
به گزارش رویترز، هر اونس طلای نقدی امروز با تغییر اندکی نسبت به روز گذشته، ۴ هزار و ۶۰۳ دلار و ۹۱ سنت معامله شد.
قیمت طلا در روز سهشنبه به ۴ هزار و ۶۹۶ دلار و ۱۸ سنت رسید که بالاترین سطح بیش از سه ماه گذشته بود. همچنین بهای معاملات آتی طلای آمریکا با ۰.۱ درصد کاهش، ۴ هزار و ۶۵۷ دلار و ۱۰ سنت در هر اونس ثبت شد.
«مت سیمپسون»، تحلیلگر ارشد شرکت StoneX، گفت احتمال اتخاذ موضعی محتاطانه و متمایل به افزایش نرخ بهره از سوی وارش بیشتر است و چنین رویکردی میتواند در کوتاهمدت قیمت طلا را از سقفهای اخیر پایینتر بیاورد. با این حال، به گفته او، هرگونه افت قیمت میتواند از سوی خریدارانی که از موج نخست صعود طلا جا ماندهاند، فرصتی برای ورود دوباره به بازار تلقی شود؛ بهویژه سرمایهگذارانی که همچنان هدف ۵ هزار دلار برای هر اونس را دنبال میکنند.
مقامهای فدرال رزرو روز پنجشنبه نسبت به وضعیت تورم آمریکا ابراز نگرانی کردند. این اظهارات یک روز پس از انتشار دادههای مربوط به شاخص هزینههای مصرف شخصی (PCE)، شاخص اصلی مورد توجه فدرال رزرو برای سنجش تورم، مطرح شد. بر اساس این دادهها، تورم در ۱۲ ماه منتهی به ژوئیه ۳.۷ درصد بوده است.
بازارهای مالی اکنون حدود یکسوم احتمال افزایش نرخ بهره آمریکا در ماه سپتامبر را در نظر گرفتهاند و احتمال افزایش نرخ تا پایان سال را حدود ۷۴.۲ درصد ارزیابی میکنند. از آنجا که طلا سود دورهای ایجاد نمیکند، افزایش نرخهای بهره معمولاً جذابیت این فلز گرانبها را کاهش میدهد.
با وجود این، طلا همچنان از افزایش مشارکت سرمایهگذاران در صندوقهای قابل معامله در بورس (ETF) و معاملات آتی، نگرانیها درباره وضعیت مالی دولت آمریکا و همچنین ادامه خرید طلا از سوی بانکهای مرکزی حمایت میشود. «کریستوفر وونگ»، استراتژیست فلزات گرانبهای OCBC، با اشاره به این عوامل اعلام کرد که در عین حمایت از قیمتها، احتمال یک دوره تثبیت یا اصلاح قیمت نیز وجود دارد.
در بازار سایر فلزات گرانبها نیز هر اونس نقره ۱.۳ درصد افزایش یافت و به ۷۰ دلار و ۱۳ سنت رسید. پلاتین با رشد ۱.۷ درصدی، ۱۸۷۸ دلار و ۵۸ سنت معامله شد و پالادیوم نیز ۲.۱ درصد افزایش یافت و به ۱۳۷۹ دلار و ۵۰ سنت در هر اونس رسید.
رویترز همچنین گزارش داد که تخفیف قیمت طلا در بازار هند طی هفته جاری افزایش یافته است؛ موضوعی که به کاهش شدید تقاضا و گمانهزنیها درباره احتمال بازنگری دولت این کشور در افزایش اخیر حقوق ورودی طلا نسبت داده شده است.
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