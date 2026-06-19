قیمت طلا باز هم ریزشی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، قیمت هر اونس طلا برای تحویل فوری، با ۲.۱ درصد کاهش، به ۴۱۲۱ دلار و ۹۵ سنت رسید. این فلز گرانبها از ابتدای هفته جاری تاکنون ۳.۸ درصد کاهش قیمت داشته است.

قیمت هر اونس طلا در بازار معاملات آتی آمریکا برای تحویل در ماه اوت، با ۲.۵ درصد کاهش، به ۴۱۳۹ دلار و ۴۰ سنت رسید.

بازارها در چین و هنگ کنگ به دلیل تعطیلات جشنواره قایق اژدها تعطیل بودند و فعالیت بازار کاهش یافت.

دلار به بالاترین حد خود در یک سال گذشته رسید و باعث شد طلا که با ارز آمریکا قیمت‌گذاری می‌شود، برای دارندگان سایر ارزها گران‌تر کرد.

گلدمن ساکس پیش‌بینی قیمت طلا تا ماه دسامبر را از پیش‌بینی قبلی ۵۴۰۰ دلار به ۴۹۰۰ دلار کاهش داد و این بانک انتظار کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در سال جاری را ندارد.

در بازار سایر فلزات ارزشمند، بهای هر اونس نقره با ۳.۹ درصد کاهش، به ۶۳ دلار و ۲۵سنت رسید. هر اونس پلاتین با ۲.۷ درصد کاهش، به ۱۶۴۹ دلار و ۶۳ سنت و هر اونس پالادیوم با ۲.۳ درصد کاهش، به ۱۲۴۹ دلار و ۶۹ سنت رسید.