هر اونس ۴۶۸۶ دلار و ۶۲ سنت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، طلا در هفته جاری نزدیک به ۴۶۸۵ دلار در هر اونس معامله شد که تقریبا ۷ درصد کاهش داشته و بیشترین کاهش از مارس ۲۰۲۰ است. افزایش قیمت نفت خام، گاز طبیعی و سوخت در پی تجاوز آمریکایی صهیونی به ایران و پاسخ تهران به این تجاوزات، نگرانیهای تورمی را افزایش داده و چشمانداز کاهش هزینههای استقراض بانکهای مرکزی را کاهش میدهد. این امر به طلا که دارایی بدون بازده است. آسیب میرساند.
بر اساس گزارش بلومبرگ، فدرال رزرو آمریکا اواسط هفته برای ارزیابی سیاست پولی تشکیل جلسه داد و تصمیم گرفت نرخها را همانطور که انتظار میرفت بدون تغییر نگه دارد. جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، تاکید کرد که برای از سرگیری سیاست تسهیلی، مقامات باید شاهد پیشرفت در کاهش تورم باشند.
عملکرد طلا از زمان شروع جنگ ایران، منعکس کننده کاهش قیمت آن در سال ۲۰۲۲ که جنگ میان روسیه و اوکراین باعث شوک انرژی شد که بازارهای جهانی را تحت تاثیر قرار داد. در آن سال، طلا تا اکتبر، هفت ماه متوالی ضرر کرد که طولانیترین روند نزولی ثبت شده در این زمینه بود.
دادههای گردآوری شده توسط بلومبرگ نشان میدهد که صندوقهای قابل معامله در بورس با پشتوانه طلا، برای سومین هفته خروج سرمایه آماده میشوند و داراییهای آنها طی این دوره بیش از ۶۰ تن کاهش یافته است.
با وجود عقبنشینی اخیر، قیمت طلا از ابتدای سال ۲۰۲۶ تاکنون حدود ۸ درصد بالاتر مانده است. قیمتها در اواخر ژانویه تحت تاثیر خرید بانکهای مرکزی و نگرانیها در مورد تهدید استقلال فدرال رزرو توسط دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، به رکورد نزدیک به ۵۶۰۰ دلار صعود کرده بودند.
قیمت اونس طلا پس از هفت روز کاهش متوالی که طولانیترین دوره از اکتبر ۲۰۲۳ بود، در معاملات روز جاری، با ۰.۸ درصد افزایش به ۴۶۸۶ دلار و ۶۲ سنت رسید.
در میان سایر فلزات گرانبها، قیمت هر اونس نقره با ۱.۴ درصد افزایش، به ۷۳ دلار و ۸۷ سنت رسید، اما همچنان در هفته جاری، بیش از ۸ درصد کاهش نشان میدهد. پالادیوم و پلاتین نیز در مسیر کاهش هفتگی قرار دارند.
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