اصابت موشک به نفتکش آمریکایی در شمال خلیج فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از اصابت موشک‌ به یک نفتکش آمریکایی شمال خلیج فارس خبر داد.



این نفتکش بامداد امروز در شمال خلیج فارس توسط رزمندگان نیروی دریایی سپاه مورد اصابت قرار گرفته و هم اکنون در حال سوختن است.



سپاه اعلام کرده است که قبلا گفته بودیم براساس قوانین و مصوبات بین المللی، زمان جنگ قوانین عبور و مرور از تنگه هرمز در اختیار جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.



همه باید تابع آن باشند و متذکر شده بودیم که شناور های نظامی و تجاری و... متعلق به امریکا و رژیم صهیونیستی و کشورهای اروپایی و حامیان آنها اجازه تردد نخواهند داشت و در صورت رصد به مددالهی مطمئنا مورد اصابت قرار خواهند گرفت.