به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم رضایی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی طی گفتگویی تلویزیونی با اشاره به وضعیت امنیتی مرزهای کشور اظهار کرد: ظرفیت‌های بسیار خوبی در مرزبانی ما وجود دارد. ما از مرزهای استان‌های کرمانشاه و ایلام بازدید کردیم و زیرساخت‌های دفاعی و امنیتی ما برای حراست از مرزها در آنجا بسیار قوی است.



وی ادامه داد: حداقل تا این لحظه هیچ نگرانی از این نظر وجود ندارد. عده و عده آن‌ها هم زیاد نیست. هر چقدر هم آمریکایی‌ها به این‌ها سلاح دهند، مانند سلاح‌هایی که در پایگاه‌های آمریکایی و در ناوشکن‌های آن‌ها وجود دارد، نیست.



سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تا این لحظه خبری نیست و کسی وارد مرزهای ما نشده و توانی برای عملیات ندارد.



رضایی افزود: اما اگر به هر دلیلی تحرکی هم انجام دهند، حتما توان این وجود دارد که آن‌ها را در نطفه خفه کنیم.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به برگزاری جلسات فوق‌العاده این کمیسیون در روزهای اخیر گفت: در همه روزهای گذشته و همزمان با شرایط جنگی، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس جلسات فوق‌العاده‌ای برگزار کرده و در این نشست‌ها آخرین وضعیت میدان و تحولات جاری به‌طور مستمر مورد بررسی قرار گرفته است.

ارضایی اظهار کرد: در این جلسات، کمیسیون از اقدامات و پیروزی‌های نیروهای مسلح کشور تقدیر و تجلیل کرده و همچنین از حضور و همراهی مردم، نیروهای فراجا و بسیج در تأمین امنیت داخلی کشور قدردانی کرده است.

وی افزود: در حوزه سیاست خارجی نیز بحث‌های مفصلی در کمیسیون مطرح شد و مطالبه اعضای کمیسیون برخورد با کشورهای اروپایی است که در ماجراهای اخیر و در موضوع ترور و شهادت رهبر امت مواضع بسیار سخیف و نامناسبی اتخاذ کردند. از این رو ما خواستار برخورد با این کشورها و نمایندگان آن‌ها شده‌ایم.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: در حال حاضر کمیسیون در حال بررسی طرح‌هایی برای حمایت و پشتیبانی از نیروهای مسلح است. ما نمایندگان مجلس با تمام توان در این دفاع ملی در کنار نیروهای مسلح کشور ایستاده‌ایم و اطمینان داریم که در نهایت پیروزی از آن ملت ایران خواهد بود.

رضایی در ادامه با قدردانی از حضور مردم در صحنه گفت: من دست و پای ملت بزرگ ایران را می‌بوسم؛ مردمی که این روزها هوشیارانه در میدان حضور دارند، در مساجد، مراسم‌ها و تجمعات شرکت می‌کنند و در صحنه ایستاده‌اند.

وی افزود: در چند شب گذشته توفیق داشتم در برخی برنامه‌ها در میان مردم حضور پیدا کنم؛ از جمله شب گذشته در دانشگاه تهران و شب قبل از آن در میدان ولیعصر. نکته جالب این است که وقتی مراسم به پایان می‌رسد و از مردم خواسته می‌شود به خانه‌هایشان بازگردند، بسیاری از آنها می‌مانند و با شعار «الله‌اکبر» فضای میدان را پر می‌کنند.

رضایی ادامه داد: با وجود اینکه بخشی از جمعیت شهر تهران به دلایل مختلف از شهر خارج شده‌اند، اما هر شب بر تعداد افرادی که در این تجمع‌ها حضور دارند افزوده می‌شود و این حضور روزبه‌روز پررنگ‌تر می‌شود.

وی خطاب به مردم، گفت: حضور شما در میدان اولاً موجب تقویت امنیت کشور است. امنیت کشور با همین حضور مردمی تأمین می‌شود و این حضور همچنین محاسبات دشمن را به‌طور قطع بر هم خواهد زد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس خاطرنشان کرد: امروز در آمریکا مردم آنان علیه جنگ تظاهرات می‌کنند. در هر تجمعی که من حضور داشتم، مردم نه‌تنها به‌صورت گسترده حضور داشتند، بلکه از بنده به‌عنوان خدمتگزار خود مطالبه کردند که به سمت مذاکره نرویم.

وی افزود: انتشار برخی اخبار درباره مذاکره موجب خشم و ناراحتی مردم شده بود و بسیاری از آنها تأکید داشتند که باید تا خروج آخرین سرباز آمریکایی از منطقه به مقابله ادامه داد و انتقام شهادت رهبر بزرگمان از جنایتکاران گرفته شود.

رضایی با تأکید بر اهمیت این حضور مردمی، گفت: این حضور ارزشمند باید ادامه پیدا کند تا بتوانیم این جنگ را به سرانجام برسانیم.

وی ادامه داد: به مردم عزیز اطمینان می‌دهم که به همان اندازه‌ای که دشمن و سربازانش از ملت ایران و نیروهای مسلح ما می‌ترسند، ما حتی ذره‌ای از آنها هراسی نداریم. در واقع آنها هستند که از ما وحشت دارند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس یادآور شد: نمونه آن در دی‌ماه سال ۱۳۹۴ بود که تفنگداران آمریکایی در خلیج فارس توسط سپاه پاسداران بازداشت شدند و آن حادثه نشان داد که آنها تا چه اندازه از نام سپاه، از نام پاسدار و از نام مردم ایران هراس دارند.

وی تصریح کرد: دشمن ما دشمنی ترسو است که پشت تجهیزات خود پنهان شده، تجهیزاتی که بسیاری از آنها توسط نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران نابود و ویران شده است.

رضایی افزود: بنابراین هیچ‌کس نباید از دشمن بترسد و نباید از جنگ روانی دشمن هراسی داشته باشد.

وی ادامه داد: با روندی که اکنون آغاز شده و با ضرباتی که در حوزه‌های اقتصادی، نظامی و زیرساختی به دشمن وارد می‌شود، قطعاً به فضل الهی و با پشتیبانی ملت ایران پیروزی از آن ملت ما خواهد بود.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس در بخش دیگری از سخنان خود از رسانه ملی نیز قدردانی کرد و گفت: لازم می‌دانم از رسانه ملی به‌ویژه شبکه خبر تشکر کنم. کارکنان این شبکه در این روزها همچون رزمندگان در میدان ایستاده‌اند و همان‌گونه که یک پاسدار پشت لانچر از کشور دفاع می‌کند، این عزیزان نیز از مرزهای فکری و اعتقادی کشور دفاع می‌کنند.

وی تأکید کرد: از تک‌تک این عزیزان که در روزهای سخت و حساس پای انقلاب، پای رهبر و پای مردم ایستاده‌اند صمیمانه سپاسگزاری می‌کنم.

رضایی در پاسخ به این پرسش که سرانجام این جنگ چه خواهد شد، گفت: ما خواهیم جنگید؛ اول برای آنکه دشمن متجاوز تنبیه شود و تا تنبیه کامل دشمن صهیونیستی و آمریکایی به مبارزه ادامه خواهیم داد.

وی افزود: هدف دیگر ما این است که به نقطه‌ای برسیم که دیگر هیچ جنگی علیه ایران اتفاق نیفتد. نمی‌شود هر روز علیه کشور ما جنگی به راه بیندازند؛ یک روز جنگ اقتصادی، روز دیگر جنگ تروریستی و روز دیگر جنگ نظامی.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس تصریح کرد: ما تا زمانی به مبارزه ادامه خواهیم داد که امنیت ملی ایران برای همیشه تثبیت و تأمین شود و برای این هدف نیز هیچ زمانی تعیین نکرده‌ایم. هر زمان که این هدف محقق شود، جنگ نیز پایان خواهد یافت.

وی در پایان گفت: ما محدودیتی برای ادامه جنگ نداریم. دشمن با مشکلات فراوان اقتصادی و تسلیحاتی مواجه است و توان ادامه جنگ را ندارد. ما برای جنگی طولانی‌مدت فکر کرده‌ایم، ذخایر ما به اندازه کافی است، نیروهای ما مصمم هستند و در روزهای آینده نیز دشمن با شگفتی‌های بیشتری روبرو خواهد شد.