شهادت دو رزمنده استان چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری مهر، سپاه قمر بنی‌هاشم علیه السلام اعلام کرد: دو نفر از رزمندگان استان چهارمحال و بختیاری در نبرد عاشورایی با دشمنان آمریکایی-صهیونیستی به فیض شهادت رسیدند.

متن بیانیه سپاه حضرت قمر بنی‌هاشم علیه السلام استان چهارمحال و بختیاری به شرح زیر است:

بِسْمِ رب الشهدا و الصدیقین

مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَی نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلاً

مردم شریف، بصیر و ولایت مدار استان چهارمحال و بختیاری، دو تن از فرزندان شما در حال آمادگی نبرد عاشورایی با دشمنان قسم خورده آمریکایی - صهیونیستی انقلاب اسلامی مشغول خدمت و مجاهدت خالصانه و صادقانه و مجاهدت‌های فداکارانه بودند که بر اثر اصابت پرتابه دشمنان به فیض شهادت رسیدند.

سپاه قمر بنی‌هاشم علیه السلام، اعلام کرد: این شهادت ها نه تنها رخنه ای در عزم راسخ ما ایجاد نخواهد کرد بلکه ما را برای این راه و دفاع از میهن اسلامی مصمم تر خواهد کرد.

اطلاعات تکمیلی برای آیین‌های تشییع شهدای عزیز مدافعان وطن متعاقبا به استحضار مردم شریف، همیشه در صحنه و شهیدپرور استان خواهد رسید.