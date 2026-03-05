یکی از پاسداران خوزستان به شهادت رسید

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اطلاعیه صادره شده، پاسدار سرافراز اسلام و معاون فرهنگی و هنری سپاه حضرت ولی عصر (عج) خوزستان، حجت الاسلام و المسلمین شیخ هادی استاد در اثر حمله هوایی رژیم‌های جنایتکار و کودک کش آمریکایی - صهیونیستی به فیض شهادت نائل آمد.

در حمله هوایی آمریکایی - صهیونیستی شامگاه چهارشنبه ۱۳ اسفندماه به استان خوزستان این شهید، شهد شیرین شهادت را نوشید.

ایشان عمر خود را در لباس پاسداری و روحانیت برای حفظ انقلاب و ترویج فرهنگ و معارف دین اسلام و اهداف متعالی نظام جمهوری اسلامی ایران گذراند و سرانجام مزد این تلاش‌ها که فوز عظیم شهادت است را از خداوند متعال نصیب خودگردانید.