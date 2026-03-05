آغاز به‌ کار «رادیو حماسه» از امشب؛ صدای همبستگی در روزهای جنگ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت صدا، احمد پهلوانیان معاون صدای رسانه ملی، از راه‌اندازی شبکه رادیویی «رادیو حماسه» خبر داد و با اشاره به سیاست‌های محتوایی این شبکه گفت: رادیو حماسه از ساعت ۱۹ امشب پنجشنبه ۱۴ اسفند، فعالیت خود را آغاز می‌کند.

وی اضافه کرد: ماموریت اصلی این شبکه ترویج مسیر امام شهید امت حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، تقویت وحدت و انسجام ملی، تبیین حماسه مقاومت و ایستادگی، روایت ایران مقتدر، اطلاع‌رسانی سریع، دقیق و شفاف، امیدآفرینی و آرامش‌بخشی، جهاد تبیین و روشنگری در مقابله با شایعات و جنگ روانی و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است.

پهلوانیان تصریح کرد: این رادیو با تمرکز بر پخش برنامه‌هایی با محوریت «ایران همدل» تلاش می‌کند ضمن تقویت همبستگی میان مردم، فضایی آرام‌بخش برای شنوندگان فراهم کند. همچنین با اطلاع‌رسانی به‌موقع و شفاف، مخاطبان را در جریان حماسه‌آفرینی و عملکرد سریع و دقیق نیروهای سپاه و نیروهای مسلح در مقابله با تهدیدات و حملات ددمنشانه دشمن قرار خواهد داد.

معاون صدای رسانه ملی با اشاره به شرایط این روزهای کشور اظهار کرد: پس از شهادت رهبر معظم انقلاب، دشمنان تصور می‌کردند با یک حمله و در مدت کوتاهی می‌توانند ملت ایران و ساختار این کشور را از هم بپاشند، اما آنان از میراثی که از حضرت امام خمینی(ره) به رهبر انقلاب و از ایشان به ملت منتقل شده، غافل بودند. از این رو در رادیو حماسه تلاش می‌کنیم روایتگر صدای حقیقت باشیم؛ صدایی که نشان‌دهنده ایستادگی و مقاومت ایران در برابر دشمنان است.

وی همچنین با اشاره به بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان و کارشناسان در تولید محتوای این شبکه گفت: «رادیو حماسه» با همکاری اساتید حوزه بین‌الملل و دانشگاه، به تبیین و تحلیل اهداف و نیت‌های دشمنان ایران و اسلام می‌پردازد تا مخاطبان با ابعاد مختلف جنگ روانی، تفرقه‌افکنی و نفاق بیشتر آشنا شوند.

معاون صدا در پایان تنوع برنامه‌ها را از سیاست‌های اصلی این شبکه دانست و عنوان کرد: در جدول پخش «رادیو حماسه»، گفتگو با کارشناسان و تحلیل مسائل جنگ، تهیه و پخش مستندهایی درباره زندگی و شخصیت امام شهید امت، فرماندهان و سرداران شهید پیش‌بینی شده است.