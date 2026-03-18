سیده منیره موسوی تهیهکننده رادیو حماسه به خبرنگار مهر گفت: با شروع جنگ، مسئولیت سنگین اطلاعرسانی و حفظ روحیه مردم را بر دوش گرفتیم. اما شهادت رهبر انقلاب، آغاز راه ما را با خونی سرخ رقم زد و مأموریت ما را عمیقتر و مقدستر کرد. تصمیم بر این شد که تمام محتوای ما، آیینهای باشد برای این ۲ اتفاق بزرگ؛ هم یادمان باشد که در چه شرایطی بودیم و هم یادبود رهبر عزیزمان باشد که جانش را فدای انقلاب کرد.
وی ادامه داد: این شد سنگ بنای رادیو حماسه؛ رسانهای که قرار شد صدای مقاومت، پیام رهبر و صبر مردم باشد. حضور مردم در خیابانها، اوج وفاداری و اقتدا به آرمانهای رهبر شهید بود. ما این حماسه را درک و احساس کردیم وظیفهای فراتر از اطلاعرسانی صرف داریم؛ باید این حضور را با صدا، زنده و ملموس میکردیم. با تلاش شبانهروزی همکاران، برنامههای متعددی طراحی شد که صدای مردم، فریادهایشان، شورشان و پیوند ناگسستنیشان با انقلاب را به بهترین شکل منعکس کند.
موسوی افزود: خدا را شکر توانستیم این حماسه عظیم را به شکلی شایسته از طریق امواج رادیو حماسه به گوش جهانیان برسانیم. معتقد هستیم خون هر شهید، بذری است که انقلاب را آبیاری میکند. شهادت رهبر عزیزمان، نه تنها پایان نبود، بلکه آغازگر موجی عظیم از حماسه بود. این خون، انگیزهای شد برای ما و مردم تا با قدرت بیشتری در راه انقلاب گام برداریم.
وی ادامه داد: رادیو حماسه، این پیام را فریاد میزند که تا نابودی کامل آمریکا و اسرائیل و تا تحقق کامل آرمانهای انقلاب، دست از مبارزه نخواهیم کشید. این، پیمان ما به شهدا و پیام ما به جهانیان است. این موفقیت، حاصل همدلی و تلاش جمعی است. تمرکز ما همچنان بر پوشش حماسه مردم، بهویژه راهپیماییهای شبانه در ماه رمضان، خواهد بود تا این صدای مقاومت هرگز خاموش نشود.
