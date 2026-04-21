به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت صدا، در آستانه سالروز تاسیس رادیو، احمد پهلوانیان معاون صدای رسانه ملی با تأکید بر جایگاه راهبردی این رسانه اظهار کرد: رادیو با گذشت ۸۶ سال، همچنان صمیمیت، سادگی و نقش مؤثر خود در جریان اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی را حفظ کرده و در همه لحظات زندگی، از خانه تا سفر و از تنهایی تا جمع‌های خانوادگی، همراه مردم باقی مانده است.

وی افزود: قدرت تخیل‌برانگیزی، سرعت در انتقال پیام و ایجاد حس نزدیکی عاطفی با شنونده از مهم‌ترین ویژگی‌های رادیو است که موجب شده این رسانه همچنان جایگاه قابل‌توجهی در میان مخاطبان داشته باشد و ظرفیت تبدیل‌شدن به رسانه‌ای پیشران را بیش از پیش تقویت کند.

پهلوانیان با تشریح چشم‌انداز معاونت صدا در سال جاری گفت: تمرکز اصلی بر حرکت به‌سوی رادیویی پیشران، هوشمند، خلاق و تعاملی است؛ به‌گونه‌ای که این رسانه از یک بستر صرفاً شنیداری به تجربه‌ای چندبعدی و رسانه‌ای مرجع تبدیل شود.

وی ادامه داد: تولید محتوای چندرسانه‌ای، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و تقویت نقش رادیو به‌عنوان رسانه‌ای پیشران در سپهر رسانه‌ای کشور، از محورهای مهم برنامه‌های پیش‌ رو است. در همین راستا، تثبیت جایگاه رادیو به‌عنوان رسانه‌ای مرجع از طریق تولید محتوای تخصصی، سریع، دقیق و قابل اعتماد و نیز استفاده از ظرفیت بسترهای دیجیتال، در افق چشم‌انداز ۱۴۰۵ دنبال می‌شود. همچنین طراحی و استقرار نقش قرارگاهی رادیو با تشکیل شوراهای تخصصی چابک و مسئله‌محور در حوزه‌هایی مانند سلامت، ورزش، معارف و فرهنگ، با هدف ارتقای هدایت محتوایی و تقویت ارتباط با نخبگان و مخاطبان در دستور کار قرار دارد.

پهلوانیان با تأکید بر اهمیت ارتقای کیفیت محتوا بیان کرد: بهبود کیفیت برنامه‌ها و ارائه روایت‌های دقیق‌تر، جذاب‌تر و متناسب با نیازهای روز جامعه اولویت‌ اصلی است. توجه به موضوعات اجتماعی، فرهنگی و سبک زندگی در کنار پرداختن به مسائل روز نیز از محورهای جدی تولیدات رادیویی در سال جاری خواهد بود.

معاون صدای رسانه ملی با اشاره به ضرورت همگام شدن با تحولات سریع فناوری افزود: این موضوع نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و مستمر است و در دستور کار قرار دارد. همچنین در شرایط بحران، حوادث گسترده و حتی وضعیت‌ جنگی، رادیو همچنان یکی از مهم‌ترین و قابل‌اتکاترین رسانه‌های اطلاع‌رسانی محسوب می‌شود.

وی در پایان با اشاره به چالش‌های پیش‌ رو گفت: رقابت با رسانه‌های نوین و متنوع از مهم‌ترین چالش‌ها است؛ چراکه مخاطب امروز انتخاب‌های گسترده‌ای دارد و رسانه‌ها باید با ارائه محتوای متفاوت و باکیفیت، جایگاه خود را تثبیت کنند. با این حال، آینده رادیو روشن است و این رسانه با تکیه بر اعتماد عمومی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های نوین، در مسیر تبدیل‌شدن به رسانه‌ای پیشران، می‌تواند نقش مؤثرتری در زندگی مخاطبان ایفا کند.