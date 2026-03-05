صدای وحدت ملت ایران خاموش شدنی نیست؛ فریاد عزت و مقاومت

سیدمرتضی کاظمی دینان مدیر رادیو ایران با تسلیت شهادت حضرت آیت ‌الله خامنه‌ای و جمعی از فرماندهان و هم‌وطنان مظلوم کشور، به خبرنگار مهر گفت: این ضایعه بزرگ اگرچه قلب ملت ایران را آکنده از اندوه کرد اما اراده‌ها را برای صیانت از آرمان‌های انقلاب اسلامی مستحکم‌تر ساخت.

وی اضافه کرد: دشمنان این سرزمین گمان بردند با حذف چهره‌های شاخص می‌توانند خللی در مسیر انقلاب ایجاد کنند، حال آنکه تاریخ نشان داده است خون شهیدان، ضامن پویایی و تداوم راه حق است.

این مدیر رادیو با اشاره به ماموریت رادیو تصریح کرد: رادیو ایران به‌عنوان صدای رسمی و ملی کشور، در چنین بزنگاه‌هایی وظیفه‌ای دوچندان بر عهده دارد. امروز میدان اصلی، میدان جنگ روایت‌هاست و ما موظفیم حقیقت را بی‌واسطه، صریح و شجاعانه به گوش مردم برسانیم. صدای ایران نه‌تنها پژواک اندوه ملت، بلکه فریاد عزت و مقاومت آنان است.

کاظمی دینان با اشاره به انسجام ملی در برابر تهدیدات افزود: ملت ایران، فارغ از هر قومیت و سلیقه در دفاع از کیان کشور یک‌صدا هستند. از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب، همه بر سر یک پیمان ایستاده‌اند؛ پاسداری از ایران عزیز. این وحدت، سرمایه‌ای است که هیچ قدرتی توان شکستن آن را ندارد.

وی تاکید کرد: تجربه‌های تاریخی این سرزمین نشان داده هرگاه دشمنان با محاسبه‌ای نادرست دست به اقدام زده‌اند، با موجی از همبستگی ملی روبه‌رو شده‌اند که تمامی نقشه‌های آنان را نقش بر آب کرده است. امروز نیز نسل جوان در کنار پیشکسوتان انقلاب ایستاده و با روحیه‌ای جهادی، آماده دفاع از هویت، استقلال و عزت ایران اسلامی است.

کاظمی دینان عنوان کرد: رسانه ملی در این میان، سنگری تعیین‌کننده به‌شمار می‌رود؛ سنگری که باید با هوشمندی، سرعت و دقت، عملیات روانی دشمن را خنثی کند و امید و اعتماد را در جامعه تقویت سازد. ما باور داریم آینده از آنِ ملت‌هایی است که در سخت‌ترین لحظات، دست در دست هم می‌گذارند و با ایمان به وعده الهی، مسیر عزت را ادامه می‌دهند.

مدیر رادیو ایران در پایان تصریح کرد: ما در رادیو ایران عهد می‌بندیم پرچم آگاهی‌بخشی، امیدآفرینی و تقویت روحیه ملی را برافراشته نگه داریم. خون پاک شهیدان، مسئولیت ما را سنگین‌تر کرده است. صدای ایران خاموش‌شدنی نیست و تا پای جان در کنار مردم و برای مردم خواهد ماند.