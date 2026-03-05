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۱۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۴:۴۲

خنفری: آرمان‌های رهبر شهید زنده و جاری است

خنفری: آرمان‌های رهبر شهید زنده و جاری است

شادگان - نماینده شادگان در مجلس با بیان اینکه با قدرت راه رهبر شهید را ادامه می‌دهیم، گفت: هم‌اکنون مقاومت ایران در برابر تجاوزات آمریکایی - صهیونیستی نشان می‌دهد آرمان رهبر شهید زنده است.

هاشم خنفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شهادت فقیه مجاهد و رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله العظمی امام خامنه‌ای (قدس سره الشریف)، قلوب مسلمین جهان به ویژه ملت ولایتمدار ایران اسلامی را درغمی عظیم و بی‌پایان فرو برد.

وی افزود: استمرار مسیر نورانی رهبر شهید انقلاب با حفظ انسجام ملی و حضور حماسی در صحنه، رسالتی خطیر بر دوش همگان است

خنفری ادامه داد: رهبر عظیم‌الشأن در حالی توسط آمریکای جنایتـکار و رژیـم غاصـب صهیونیستی بـه شهادت رسیدند که سالیان متمادی در آرزوی شهادت بودند و سرانجام همزمان با ایام ماه مبارک رمضان، پاداش سال‌ها مجاهدت خالصانه در مسیر تحقق آرمان‌های اسلام، انـقلاب و اعتلای ایران اسلامی را از خداوند متعال دریافت کردند.

نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ایشان با رهبری حکیمانه خود مسیر انقلاب را تا سال‌ها روشن کرد و مشعل جهاد و مقاومت در برابر سلطه‌گران را برافروخت و امروز حفاظت از میراث گران‌سنگ و استمرار مسیر نورانی ایشان با حفظ انسجام ملی، حضور حماسی در صحنه و ایستادگی در برابر دشمنان قسم خورده این نظام رسالتی خطیر بر دوش همگان است.

کد مطلب 6765988

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