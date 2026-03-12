شهید «علی شمخانی» از نوابغ عرصه نظامی و دفاعی ایران بود

هاشم خنفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شهید حاج علی شمخانی با نگاهی عمیق و مبتنی بر محاسبات دقیق، قدرت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران برابر دشمنان را ترسیم میکرد.
وی افزود: شهادت ایشان نشاندهنده عزم راسخ و جانفشانی وی در راه دفاع از کشور و انقلاب اسلامی بود.
نماینده مردم شادگان ادامه داد: شهید علی شمخانی یک نماد از حکمت، استراتژی و توانمندی در عرصههای مختلف به شمار میآید.
خنفری در پایان گفت: شهید حاج علی شمخانی یکی از بزرگترین مردان تاریخ بود که همواره با فکر، اندیشه و دانش خود برنامهریزی کرد که دشمنان اسلام را به ذلت و خواری برساند.
نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: به پاس قدردانی از سالها ایثار و فداکاری این فرزند خوزستان که در کنار آیتالله خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی به فیض شهادت نائل آمد لازم است همه مردم خوزستان در مراسم تشییع پیکر ایشان همزمان با راهپیمایی روز جهانی قدس شرکت کنند.
