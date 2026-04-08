۱۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۹:۴۵

خنفری: مردم ایران پیروز واقعی جنگ رمضان هستند

شادگان - نماینده شادگان در مجلس، پیروزی ایران در جنگ رمضان را حماسه‌ای جاودانه برای کل جهان اسلام و همه آزادگان جهان دانست و گفت: جمهوری اسلامی ایران پیروز قطعی و نهایی میدان است.

هاشم خنفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پیروزی ملت ایران در جنگ تحمیلی رمضان در تاریخ ایران به‌عنوان یک نقطه درخشان خواهد ماند.

وی افزود: دشمن در شناخت ملت ایران دچار اشتباه شده و ملت ما با همدلی و انسجام دشمن را مأیوس کرده است.

نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به استمرار حضور مردم در شرایط مختلف، ادامه داد: این حضور گسترده و وحدت‌آفرین، نشان داد که ملت ایران در بزنگاه‌های حساس تاریخی، همواره در کنار نظام و رهبری ایستاده و اجازه تحقق اهداف دشمنان را نخواهد داد.

خنفری، پیروزی ایران در این جنگ را حماسه‌ای جاودانه و پیروزی برای کل جهان اسلام و همه آزادگان جهان دانست.

