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۱۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۵:۵۸

حمله موشکی حزب الله به شرکت نظامی «رافائل» رژیم صهیونیستی

حمله موشکی حزب الله به شرکت نظامی «رافائل» رژیم صهیونیستی

حزب الله لبنان مجتمع صنایع نظامی وابسته به شرکت «رافائل» را در جنوب شهر عکا و پایگاه‌های ارتش اشغالگر را در اصبع الجلیل در شمال فلسطین اشغالی هدف حملات گسترده موشکی قرار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الاعلام الحربی، مقاومت اسلامی حزب الله لبنان امروز پنج‌شنبه حملات موشکی خود را به سرزمین های اشغالی ادامه داد.

حزب الله با صدور دو بیانیه اعلام کرد: در پاسخ به تجاوز مجرمانه اسرائیل که ده ها شهر و شهرک لبنانی و ضاحیه جنوبی بیروت را هدف قرار داده است، مجاهدان مقاومت اسلامی ساعت ۰۲:۴۰ دقیقه بامداد امروز (به وقت محلی) پایگاه های ارتش اشغالگر را در منطقه «اصبع الجلیل» هدف حملات گسترده موشکی قرار دادند.

مجاهدان حزب الله همچنین ساعت ۱۲:۲۰ ظهر امروز مجتمع صنایع نظامی وابسته به شرکت «رافائل» را در جنوب شهر عکا هدف حمله گسترده موشکی قرار دادند.

رسانه های رژیم صهیونیستی هم اعلام کردند که منطقه اشغالی مرگلویت در شمال فلسطنی اشغالی هدف موشک های شلیک شده از جنوب لبنان قرار گرفته است.

کد مطلب 6766084

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