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۱۴ اسفند ۱۴۰۴، ۲۲:۴۰

شلیک ۱۰ موشک از خاک لبنان به سمت اراضی اشغال

شلیک ۱۰ موشک از خاک لبنان به سمت اراضی اشغال

رسانه‌های خبری از شلیک ۱۰ موشک از خاک لبنان به سمت سرزمین‌های اشغالی خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، مقاومت لبنان در پاسخ به جنایات اشغالگران صهیونیست، 10 فروند موشک به سمت سرزمین‌های اشغالی شلیک کرد. تاکنون اخبار و اطلاعات بیشتری در خصوص آمار تلفات نظامیان صهیونیست در پی این حمله موشکی رسانه ای نشده است.

حزب‌ الله لبنان امروز پنجشنبه با صدور بیانیه ای اعلام کرد: ما با یک موشک هدایت‌ شونده، تجمع نظامیان دشمن اسرائیلی را در مرکز بالات هدف قرار دادیم.

در بیانیه صادره از سوی حزب‌ الله لبنان در این خصوص اضافه شده است: موشک هدایت‌ شونده ما به طور مستقیم به هدف خورده است.

کد مطلب 6766412

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