به گزارش خبرنگار مهر، نگاهی به نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد که امروز چهارشنبه نیز در اقصی نقاط استان سمنان به خصوص نیمه شمالی و مناطق شرقی باید منتظر تداوم بارش ها بود.

در ۲۴ ساعت گذشته بخش هایی از شمال و شرق استان سمنان مجدداً تحت بارش های پراکنده قرار گرفت و دمای هوا همچنان روند کاهشی خود را حفظ کرده است.

مدیرکل هواشناسی استان سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره بارندگی ۲۴ ساعت گذشته در استان بیان کرد: در رضوان ۱.۸ میلیمتر بارندگی ثبت شده است.

سید ایرج مصطفوی با بیان اینکه در نردین یک میلیمتر و در در پرور ۶.۹ میلیمتر بارندگی ثبت شده است، تاکید کرد: در فولاد محله یک میلیمتر و در حسین آباد کالپوش ۲.۵ میلیمتر بارش به ثبت رسیده است.

وی افزود: آسمان مرکز استان سمنان برای امروز نیمه ابری همراه با وزش باد، آسمان آرادان نیمه ابری همراه با افزایش ابر، وزش باد و کاهش کیفیت هوا و آسمان دامغان نیمه ابری در برخی ساعات بارش های پراکنده و در ارتفاعات برف و مه غلیظ و کاهش دید، پیش بینی شده است.

مدیرکل هواشناسی استان سمنان همچنین ادامه داد: در شاهرود آسمان نیمه ابری، همراه با افزایش ابر، بارش باران و برف به خصوص در ارتفاعات، وزش باد و مه آلودگی و برای میامی نیمه ابری، همراه با افزایش ابر، وزش باد شدید و بارش برف و باران پیش بینی می‌شود.

مصطفوی با بیان اینکه در گرمسار آسمان قسمتی ابری همراه با افزایش ابر پیش بینی شده است، گفت: برای امروز در سرخه نیز وضعیت آسمان نیمه ابری همراه با افزایش ابرو وزش باد پیش بینی می‌شود.