لاریجانی: منتظر ورود زمینی آمریکا با چند هزار کشته و اسیر هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در ایکس نوشت: ‏برخی از مسئولان آمریکایی‌ گفته‌اند که قصد ورود زمینی به ایران را دارند. فرزندان سلحشور امام خمینی و امام خامنه‌ای منتظرتان هستند تا آن مسئولان نابکار آمریکایی را با چند هزار کشته و اسیر رسوا کنند.

‏سرزمین ایران جای رقص دوزخیان نیست.