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۱۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۸:۱۸

لاریجانی: منتظر ورود زمینی آمریکا با چند هزار کشته و اسیر هستیم

لاریجانی: منتظر ورود زمینی آمریکا با چند هزار کشته و اسیر هستیم

دبیر شورای عالی امنیت ملی با اشاره به ادعای برخی مقامات آمریکا مبنی بر ورود زمینی به ایران نوشت:فرزندان سلحشور امام خمینی و امام خامنه‌ای منتظرتان هستند تا با چند هزار کشته و اسیر رسوا کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در ایکس نوشت: ‏برخی از مسئولان آمریکایی‌ گفته‌اند که قصد ورود زمینی به ایران را دارند. فرزندان سلحشور امام خمینی و امام خامنه‌ای منتظرتان هستند تا آن مسئولان نابکار آمریکایی را با چند هزار کشته و اسیر رسوا کنند.
‏سرزمین ایران جای رقص دوزخیان نیست.

کد مطلب 6766240
محسن صمیمی

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