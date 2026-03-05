لاریجانی: منتظر ورود زمینی آمریکا با چند هزار کشته و اسیر هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در ایکس نوشت: برخی از مسئولان آمریکایی گفتهاند که قصد ورود زمینی به ایران را دارند. فرزندان سلحشور امام خمینی و امام خامنهای منتظرتان هستند تا آن مسئولان نابکار آمریکایی را با چند هزار کشته و اسیر رسوا کنند.
سرزمین ایران جای رقص دوزخیان نیست.
دبیر شورای عالی امنیت ملی با اشاره به ادعای برخی مقامات آمریکا مبنی بر ورود زمینی به ایران نوشت:فرزندان سلحشور امام خمینی و امام خامنهای منتظرتان هستند تا با چند هزار کشته و اسیر رسوا کنند.
به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در ایکس نوشت: برخی از مسئولان آمریکایی گفتهاند که قصد ورود زمینی به ایران را دارند. فرزندان سلحشور امام خمینی و امام خامنهای منتظرتان هستند تا آن مسئولان نابکار آمریکایی را با چند هزار کشته و اسیر رسوا کنند.
کد مطلب 6766240
نظر شما