مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام برای اختیارات شورای رهبری در شرایط اضطراری

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محسن دهنوی سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: مطابق اصل ۱۱۱ قانون اساسی، اِعمال بعضی از اختیارات رهبری ازجمله عزل و نصب مقامات نظامی و انتظامی و اعلان صلح و جنگ صرفا با تصویب سه‌چهارم اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام مجاز شناخته شده است.

‏مجمع تشخیص مصلحت نظام در مصوبه دوم خود در روز یکشنبه، اختیار شورای موقت رهبری در موارد مذکور را برای شرایط اضطراری با اکثریت بالاتر از سه‌چهارم اعضا، تصویب و به شورای مذکور ابلاغ کرد تا هیچ خلاء اجرایی و فرماندهی در اداره کشور وجود نداشته باشد.