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۱۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۹:۲۵

مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام برای اختیارات شورای رهبری در شرایط اضطراری

مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام برای اختیارات شورای رهبری در شرایط اضطراری

سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت با اعلام مصوبه جدیدی گفت: مجمع در مصوبه دوم خود، اختیار شورای موقت رهبری را برای شرایط اضطراری با اکثریت بالاتر از سه‌چهارم اعضا، تصویب و به شورای مذکور ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محسن دهنوی سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: مطابق اصل ۱۱۱ قانون اساسی، اِعمال بعضی از اختیارات رهبری ازجمله عزل و نصب مقامات نظامی و انتظامی و اعلان صلح و جنگ صرفا با تصویب سه‌چهارم اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام مجاز شناخته شده است.

‏مجمع تشخیص مصلحت نظام در مصوبه دوم خود در روز یکشنبه، اختیار شورای موقت رهبری در موارد مذکور را برای شرایط اضطراری با اکثریت بالاتر از سه‌چهارم اعضا، تصویب و به شورای مذکور ابلاغ کرد تا هیچ خلاء اجرایی و فرماندهی در اداره کشور وجود نداشته باشد.

کد مطلب 6766283
محسن صمیمی

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