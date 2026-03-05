مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام برای اختیارات شورای رهبری در شرایط اضطراری

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محسن دهنوی سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: مطابق اصل ۱۱۱ قانون اساسی، اِعمال بعضی از اختیارات رهبری ازجمله عزل و نصب مقامات نظامی و انتظامی و اعلان صلح و جنگ صرفا با تصویب سهچهارم اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام مجاز شناخته شده است.
مجمع تشخیص مصلحت نظام در مصوبه دوم خود در روز یکشنبه، اختیار شورای موقت رهبری در موارد مذکور را برای شرایط اضطراری با اکثریت بالاتر از سهچهارم اعضا، تصویب و به شورای مذکور ابلاغ کرد تا هیچ خلاء اجرایی و فرماندهی در اداره کشور وجود نداشته باشد.
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