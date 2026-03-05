عصبانیت ترامپ از عدم همراهی اسپانیا در تجاوز به ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا، روز پنجشنبه به وقت محلی در یک مصاحبه تلفنی، بار دیگر از اسپانیا انتقاد کرد و این کشور اروپایی را «بازنده» و «بسیار خصمانه نسبت به ناتو» خواند و در عین حال ناامیدی خود را از «کی‌یر استارمر»، نخست‌وزیر انگلیس تکرار کرد.

ترامپ به نیویورک پست گفت: «ما برندگان زیادی داریم، اما اسپانیا یک بازنده است و بریتانیا بسیار ناامیدکننده بوده است.»

رئیس جمهوری آمریکا در مورد اسپانیا افزود که رویکرد این کشور «نسبت به ناتو بسیار خصمانه است» و از این کشور به دلیل نرسیدن به اهداف تعیین‌شده برای هزینه‌های دفاعی در چارچوب پیمان آتلانتیک شمالی انتقاد کرد.

او گفت: «آنها بازیگر تیمی نیستند و ما هم قرار نیست با اسپانیا بازیکن تیمی باشیم.»

پس از آنکه ترامپ در اوایل این هفته اسپانیا را به تحریم تجاری تهدید کرد، کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید ادعا کرد که اسپانیا در تجاوز آمریکا علیه ایران همکاری خواهد کرد که دولت اسپانیا به‌شدت آن را رد کرد.

«خوزه مانوئل آلبارس»، وزیر امور خارجه اسپانیا، در مصاحبه‌ای با یک رادیوی محلی این ادعا را رد کرد و گفت: «موضع ما تغییری نکرده است.»