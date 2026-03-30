اسپانیا حریم هوایی خود را به روی هواپیماهای درگیر در جنگ ایران بست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ال پایس، دولت اسپانیا از مشارکت در جنگی که غیرقانونی می‌ داند، خودداری می‌ کند و بر این اساس اعلام کرد که مادرید حریم هوایی خود را به روی هواپیماهای درگیر در جنگ ایران بست.

بر اساس اعلام این رسانه، مادرید حریم هوایی خود را به روی پروازهایی که در تجاوز آمریکایی- صهیونیستی علیه ایران شرکت دارند، بسته است.

به گفته منابع نظامی، این کشور نه تنها استفاده از پایگاه‌های نظامی روتا (کادیز) و مورون د لا فرونترا (سویل) را برای جت‌ های جنگنده یا هواپیماهای سوخت‌ رسانی در حال پرواز که در این تجاوز شرکت دارند، ممنوع کرده است، بلکه دسترسی هواپیماهای آمریکایی مستقر در کشورهای ثالث، مانند انگلستان یا فرانسه، به حریم هوایی اش را نیز بسته است.