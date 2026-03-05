به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، مارگاریتا روبلس وزیر دفاع اسپانیا اعلام کرد که دولت این کشور به آمریکا اجازه نخواهد داد تا از پایگاه های روتا و مورون برای اقدام علیه ایران استفاده کند.

وی، حمله به ایران را غیرقانونی و خودسرانه اعلام کرد.

این مقام اسپانیایی، اظهارات مقامات آمریکایی مبنی بر موافقت مادرید با استفاده از پایگاه های این کشور برای حمله به ایران را دارای مصرف داخلی و دروغ اعلام کرد.

روبلس اظهارات مارک روته دبیر کل ناتو درباره حمایت از اقدام نظامی آمریکا علیه ایران را نیز رد کرد و افزود: مادرید با این نگاه مخالف است.