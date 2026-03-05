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۱۴ اسفند ۱۴۰۴، ۲۲:۲۸

واکنش تند مادرید به دروغ کاخ سفید درباره استفاده از پایگاه‌های اسپانیا

واکنش تند مادرید به دروغ کاخ سفید درباره استفاده از پایگاه‌های اسپانیا

وزیر دفاع اسپانیا، ادعای کاخ سفید درباره موافقت با استفاده از پایگاه‌های این کشور در جنگ با ایران را دروغ اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، مارگاریتا روبلس وزیر دفاع اسپانیا اعلام کرد که دولت این کشور به آمریکا اجازه نخواهد داد تا از پایگاه های روتا و مورون برای اقدام علیه ایران استفاده کند.

وی، حمله به ایران را غیرقانونی و خودسرانه اعلام کرد.

این مقام اسپانیایی، اظهارات مقامات آمریکایی مبنی بر موافقت مادرید با استفاده از پایگاه های این کشور برای حمله به ایران را دارای مصرف داخلی و دروغ اعلام کرد.

روبلس اظهارات مارک روته دبیر کل ناتو درباره حمایت از اقدام نظامی آمریکا علیه ایران را نیز رد کرد و افزود: مادرید با این نگاه مخالف است.

کد مطلب 6766396

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