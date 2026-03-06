به گزارش خبرنگار مهر؛ ادامه درگیری نظامی میان ایران و نیروهای متجاوز ایالات متحده و اشغالگران صهیونیست، نگرانی‌ها درباره تأثیر این بحران بر زنجیره تأمین جهانی تراشه را افزایش داده است. بر همین اساس، یکی از قانون‌گذاران عضو حزب حاکم کره جنوبی هشدار داده است که تشدید تنش‌ها در غرب آسیا می‌تواند عرضه برخی مواد حیاتی مورد استفاده در تولید تراشه را مختل کند؛ موضوعی که برای صنعتی با وابستگی شدید به زنجیره‌های تأمین جهانی اهمیت حیاتی دارد.

کیم یونگ‌بائه، نماینده حزب حاکم کره جنوبی، پس از دیدار با مدیران شرکت‌هایی مانند سامسونگ الکترونیکس و نمایندگان انجمن‌های صنعتی اعلام کرد که ادامه درگیری‌ها ممکن است دسترسی به برخی مواد کلیدی مورد استفاده در فرآیند تولید تراشه‌ها را با مشکل مواجه کند. او در گفت‌وگو با خبرنگاران تأکید کرد در صورت اختلال در تأمین این مواد از منطقه غرب آسیا، تولید تراشه می‌تواند تحت تأثیر قرار گیرد.

یکی از نمونه‌های مهم در این زمینه هلیوم محسوب می‌شود؛ گازی که نقش اساسی در مدیریت حرارت در فرآیندهای تولید تراشه ایفا می‌کند و در حال حاضر جایگزین عملی برای آن وجود ندارد. تولید جهانی هلیوم در چند کشور محدود متمرکز است و قطر یکی از بازیگران مهم این بازار به شمار می‌رود. به همین دلیل هرگونه اختلال در منطقه می‌تواند بر دسترسی صنایع فناوری به این ماده حیاتی اثر بگذارد.

این هشدارها در شرایطی مطرح می‌شود که صنعت جهانی نیمه‌هادی هم‌زمان با افزایش بی‌سابقه تقاضا برای تراشه‌ها مواجه است. رشد سریع مراکز داده هوش مصنوعی باعث شده تقاضا برای چیپ‌ها به شدت افزایش یابد و همین مسئله فشار مضاعفی بر زنجیره تأمین وارد کرده است. کمبود تراشه در سال‌های اخیر پیش‌تر نیز صنایع مختلف از جمله تولیدکنندگان تلفن هوشمند، لپ‌تاپ و خودرو را با محدودیت‌های جدی روبه‌رو کرده بود.

با این حال برخی شرکت‌های بزرگ تولیدکننده تراشه اعلام کرده‌اند که در کوتاه‌مدت نگرانی جدی ندارند. شرکت «SK Hynix» اعلام کرده است که این شرکت از مدت‌ها پیش زنجیره‌های تأمین متنوعی برای هلیوم ایجاد کرده و ذخایر کافی در اختیار دارد و بنابراین احتمال تأثیر مستقیم این بحران بر تولید آن بسیار اندک است. شرکت تایوانی «TSMC» نیز اعلام کرده که در حال حاضر انتظار تأثیر قابل توجهی از این بحران ندارد اما تحولات منطقه را به دقت زیر نظر دارد.

در همین حال شرکت «GlobalFoundries» اعلام کرد که با تأمین‌کنندگان، مشتریان و شرکای خود در منطقه در تماس مستقیم بوده و برنامه‌هایی برای کاهش ریسک‌های احتمالی در نظر گرفته شده است. وزارت صنعت کره جنوبی نیز اعلام کرد که این کشور برای حدود ۱۴ قلم کالای دیگر مورد استفاده در زنجیره تأمین تراشه به غرب آسیا وابستگی دارد.

در کنار نگرانی‌های مربوط به مواد اولیه، صنعت تراشه به پیامدهای بلندمدت بحران بر توسعه مراکز داده نیز توجه دارد. به گفته مقامات کره جنوبی، ادامه تنش‌ها می‌تواند برنامه شرکت‌های بزرگ فناوری برای سرمایه‌گذاری در مراکز داده هوش مصنوعی در خاورمیانه را با تردید مواجه کند و در نتیجه بر تقاضای آینده برای تراشه‌ها اثر بگذارد.

در روزهای اخیر گزارش‌هایی نیز از آسیب دیدن برخی مراکز داده در امارات متحده عربی و بحرین در پی حملات پهپادی منتشر شده است؛ رخدادی که می‌تواند سرعت گسترش زیرساخت‌های محاسباتی در منطقه را تحت تأثیر قرار دهد. شرکت‌های بزرگ فناوری از جمله مایکروسافت و انویدیا طی سال‌های اخیر امارات را به عنوان یکی از قطب‌های منطقه‌ای برای توسعه توان پردازشی هوش مصنوعی در نظر گرفته بودند.