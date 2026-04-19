به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سام موبایل، سامسونگ چند ویژگی جدید «گلکسی ای آی» را در سری گلکسی اس ۲۶ معرفی کرد و همچنین برخی ویژگی های دیگر را ارتقا داد. همانطور که پیش بینی می شد، این ارتقاها قرار است از طریق آپدیت OneUI۸.۵ در دستگاه های قدیمی تر نیز ارائه شود.

به نظر می رسد دستگاه های گلکسی اس ۲۵ که با نسخه بتا OneUI۸.۵ کار می کنند به زودی شاهد دریافت این ویژگی های جدید خواهند بود. به گفته یک افشاگر حوزه فناوری این ویژگی ها احتمالا در آپدیت آینده OneUI۸.۵ بتا عرضه می شوند. برخی ویژگی های نسخه آتی OneUI۸.۵بتا که از ۲۰ آوریل ارائه می شود در زیر آمده اند:

پاک‌کننده پیشرفته صدا که به کاربر امکان می‌دهد حجم صداهای ناخواسته را در برنامه‌هایی مانند اینستاگرام، نتفلیکس و یوتیوب کاهش دهد. می‌توان آن را به طور مستقیم از پنل سریع فعال و سطح کاهش نویز را به صورت دستی تنظیم کرد.

غربالگری تماس که با استفاده از هوش مصنوعی روی دستگاه برای پاسخ به تماس‌ها از طرف کاربر در زمانی که وی مشغول انجام کار دیگری است یا ترجیح می‌دهد صحبت نکند، استفاده می‌کند. هوش مصنوعی هویت تماس‌گیرنده و هدف تماس را می‌پرسد. سپس یک ضبط را ذخیره می‌کند و رونویسی ارائه می‌دهد تا کاربر بتواند در زمان دلخواه جزئیات را بررسی کند.

استودیو خلاق اپلیکیشنی جدید است و به کاربران امکان می دهد نقاشی، کارت دعوت، پروفایل، استیکر و وال پیپر را طراحی کند.

اپلیکیشن دستیار عکس در UI۸.۵ ارتقا می یابد و به کاربر امکان اصلاح عکس از طریق دستورات متنی را می دهد. کاربران می توانند اشیا یا افرادی را از عکس های دیگر ‍وارد پروژه در حال اجرای خود کنند و دقیقا توضیح دهند چگونه می خواهند آنها را در بستر جدید ادغام کنند.