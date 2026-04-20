هیاهو برای توسعه تراشه های کمتر از یک نانومتر در آینده نزدیک

به گزارش خبر گزاری مهر به نقل از گیزموچاینا، این درحالی است که تلاش برای توسعه تراشه های کوچک تر و پیشرفته تر همچنان در حال گسترش است.

طبق گزارش نشریه دیجی تایمز این شرکت تصمیم دارد تولید تراشه های کمتر از یک نانومتری را حدود ۲۰۲۹ میلادی آغاز کند. پیش بینی می شود TSMC قبل از آن، فرایند ساخت تراشه ۱.۴ نانومتری(A۱۴) را در ۲۰۲۸ میلادی به تولید انبوه برساند. این گره به تنهایی مزایای قابل توجهی در حوزه عملکرد و کارآمدی (حدود ۳۰ درصد) دارد.

البته تولید تراشه زیر یک نانومتری در مقیاس کلان اجرا نمی شود. در این گزارش اشاره شده تولید آن از حدود هزار ویفر در ماه آغاز می شود که نشان می دهد این عملیات بیشتر به عنوان آزمایش اجرا می شود و نه تولید واقعی.

پیش بینی می شود TSMC برای پشتیبانی از فرایند تولید به واحدهایی در تایوان از جمله کارخانه A۱۰ و تاسیسات مرتبط اتکا کند.

زمانبندی این پروژه با افزایش تقاضا در حوزه هایی مانند هوش مصنوعی و رایانش با کارایی بالا همگام سازی شده است.

با این وجود TSMC نخست باید فرایند های توسعه تراشه های ۱.۶ و ۱.۴ نانومتری را تثبیت کند. از سوی دیگر توسعه تراشه های کمتر از یک نانومتر چالش های اضافی حول درآمد، لیتوگرافی EUV و حرارت را ایجاد می کند.

بنابراین هرچند مسیر بلندپروازانه به نظرمی رسد اما همچنان برای نتیجه در این زمینه زود است. بنابراین اگر TSMC بتواند به موقع به این نقطه عطف دست یابد، احتمالا گامی بزرگ در جهت پیشرفت خواهد بود. گره های کوچک تر به معنای تراشه های سریع تر نیستند بلکه به کارآمدی نیز کمک می کنند که این امر در حال حاضر اهمیت زیادی دارد.