خواننده مشهور از سامسونگ شکایت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این خواننده شرکت کره ای را به استفاده بدون اجازه از تصویرش برای بازاریابی تلویزیون های خود کرده است.

در این شکایت ادعا شده سامسونگ عکسی از این خواننده که تحت حفاظت قانون کپی رایت بوده را جلوی جعبه حاوی تلویزیون ها برای خرده فروشی چاپ کرده که اینطور به نظر می رسد که خواننده مذکور محصول مورد نظر را تایید می کند.

حقوق عکسی که ادعا می شود روی جعبه های تلویزیون چاپ شده به طور کامل به مالک آن تعلق دارد.

سخنگوی شرکت سامسونگ الکترونیکس از اظهار نظر در این باره خودداری کرد و گفت نمی تواند درباره دعوی حقوقی درحال جریان اظهار نظر کند. این خواننده انگلیسی علاوه بر نقض قانون کپی راس و علامت تجاری شرکت کره ای را به نقض حقوق تبلیغاتی نیز متهم کرده است.

وکلای وی اسکرین شات هایی از پست هایی در شبکه های اجتماعی و کامنت ها را همراه شکایت به دادگاه ارائه کرده و مدعی شده اند تصویر خواننده روی جعبه ها مشتریان احتمالی را به خرید محصول تشویق می کند.