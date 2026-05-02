سامسونگ باید به «زد تی ای» غرامت بدهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، شرکت چینی «زد تی ای» شکایت هایی موازی از سامسونگ را در چین، آلمان و برزیل ثبت کرده است. این دو شرکت درباره شرایطی که سامسونگ می تواند از حق امتیازهای اختراع «زد تی ای» استفاده کند و مهمتر از آن ، دو شرکت درباره هزینه های آن با یکدیگر اختلاف دارند.

حق امتیازهای مورد نظر در این پرونده ها برای تضمین آنکه موبایل به شبکه ها دسترسی یابد، ضروری هستند. سامسونگ در دسامبر ۲۰۲۴ میلادی با شکایت از «زد تی ای» خواستار تعیین شرایطی عادلانه، معقول و غیر تبعیض آمیز برای دریافت مجوز استفاده از حق امتیاز اختراع شد. چنین مجوزهایی در صنعت مخابرات مرتبا محور کارزارهای حقوقی جهانی قرار می گیرند.

پس از آنکه دو شرکت نتوانستند درباره تجدید قراردادی که در ۲۰۲۱ میلادی به توافق برسند، «ریچارد مید» قاضی دادگاهی در لندن به سامسونگ دستور پرداخت ۳۹۲ میلیون دلار غرامت داد.

این مبلغ بیش از حداکثر ۲۰۰ میلیون دلاری است که سامسونگ مدعی شده بود باید پرداخت کند اما کمتر از ۷۳۱ میلیون دلار درخواستی «زد تی ای» است.