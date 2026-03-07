سجاد نظریان زاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ظهر امروز در پی حملات هوایی رژیم غاضب آمریکایی صهیونی بلافاصله در پی اعلام مرکز کنترل وهماهنگی عملیات (EOC) جمعیت هلال احمر استان ایلام ۵ تیم عملیاتی از جمعیت هلال احمر به محل حادثه اعزام شدند.

نظریان زاد افزود: باتوجه به گستردگی محل حادثه تیم های عملیاتی جمعیت هلال احمر بلافاصله در محل حادثه حاضر شدند و شروع به امدادرسانی نمودند.

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان ایلام نیز افزود: هم‌اکنون تمامی تیم های جمعیت هلال احمر شهرستان ایلام در حالت آماده باش ۱۰۰درصدی به جهت پاسخگویی به حوادث احتمالی خواهند بود.

نظریان زاد بیان کرد: هم اکنون ۵ تیم عملیاتی امداد و نجات اماده عملیات و تیم های تخصصی جمیعت هلال احمر شامل ( تیم های سرپناه و اسکان اضطراری ،تیم های حمایت های روانی ،پیش بیمارستانی و تیم های پشتیبان ) نیز به جهت پاسخگویی فراخوان شده و درحال سازماندهی است.

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان ایلام نیز بیان کرد : مرکز ندای امداد ۱۱۲ آماده پاسخگویی به همشهریان و هموطنان عزیز است.