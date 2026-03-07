به گزارش خبرنگار مهر، رضا شریفی اصل، عصر شنبه در بازدید از نانوایی های سطح شهر، گفت: مشکلی در زمینه پخت نان در شهرستان ایوان وجود ندارد.

فرماندار شهرستان ایوان افزود: قطعی برق وتلفن و آب با پیگیری مسئولین ادارات برق ومخابرات و ابفا رفع شده است.

وی گفت: شکستگی لوله آب که دیروز براثر بمباران رژیم صهیونیستی آمریکایی اتفاق افتاد با همکاری اداره آب و فاظلاب شکستگی رفع شده است و الان مشکل قطعی آب در شهرستان نیست.

شریفی اصل افزود نانوایی ها در حوزه پخت نان هیچ مشکلی ندارند و هر روز بازدید صورت می گیرد.