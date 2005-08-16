افزايش بي سابقه بهاي گازوئيل و بنزين در برخي ايالات آمريكا

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روزنامه " يو اس اي تودي"، به دنبال كاهش بهاي نفت از بالاترين قيمت يعني بشكه اي 10/67 دلار در 12 ماه اوت به 27/66 در روز گذشته بهاي بنزين و گازوئيل در ايستگاه هاي سوخت گيري افزايش يافت.

برخي از ايستگاه هاي سوخت گيري در برخي از شهرها و ايالتهاي آمريكا كه خدمات آزاد ارائه مي دهند، قيمت بنزين و گازوئيل را به شدت بالا برده اند تاحدي كه اين افزايش قيمت تعجب تمام رانندگان را برانگيخته است.

بنزين و گازوئيل در كاليفرنيا، الي نويز، نوادا، واشنگتن و ايالت هاوايي افزايش قابل توجهي داشته است به گونه اي كه هر گالن بنزين بيش از سه دلار خريد و فروش مي شود. گازوئيل نيز در برخي نقاط سه دلار معامله مي شود.

از آخرين علل افزايش بهاي نفت نقص فني پالايشگاه هاي روسيه عنوان شده است كه همين مساله موجب كاهش توليد روزانه نفت روسيه شده است.

از ديگر عللي كه در افزايش بهاي نفت تاكنون موثر بوده است مي توان به افزايش تهديدات انجام اقدامات تروريستي عليه منافع آمريكا در عربستان سعودي و تعطيلي دو روزه سفارت و دو كنسولگري آمريكا در عربستان، آتش سوزي پلايشگاه فيلادلفياي آمريكا، بسته شدن حداقل 14 بخش پالايشگاهي در آمريكا اشاره كرد.

از سوي ديگر اختلال و قطع كار و فعاليت "كونوكوفيليپس" (ConocoPhillips) بزرگترين پالايشگر نفت آمريكا و همچنين آتش سوزي در خط لوله هاي نفتي "سانوكو"ي تگزاس، قديمي شدن تاسيسات توليد انرژي در آمريكا و بيم استفاده از ذخاير استراتژيك اروپا و امريكا با نزديك شدن فصل سرما نيز بخش ديگري از عوامل موثر بر صعود بهاي نفت بوده است.

در خاورميانه نيز كاهش صادرات و ميزان توليد نفت عراق با توجه به خرابكاريها و كارشكني هاي متعدد در خطوط انتقال نفت در نوسان بهاي نفت موثر بوده است.