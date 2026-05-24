فشار سنگین جنگ بر بودجه خانوار؛ هزینه ۴۵ میلیارد دلاری بنزین در آمریکا

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از روزنامه «نیویورک تایمز»، یک تحلیل اقتصادی که توسط پژوهشگران دانشگاه براون انجام شده است، نشان میدهد که از زمان آغاز حملات آمریکا و اسرائیل علیه ایران، هر خانوار آمریکایی بهطور متوسط ۱۹۰ دلار و ۴۷ سنت هزینه بیشتری برای سوخت پرداخت کرده است. این رقم برای بسیاری از خانوادهها معادل هزینه یک ماه قبض برق یا مخارج مواد غذایی یک هفته یک زوج محسوب میشود.
پژوهشگران تأکید دارند که برآورد دقیق هزینه واقعی این جنگ برای شهروندان دشوار است، اما همین ارقام نیز نشان میدهد چگونه درگیریهای نظامی در هزاران کیلومتر دورتر، زندگی روزمره مردم آمریکا را تحت تأثیر قرار داده است. طبق این گزارش، آمریکاییها از ۲۸ فوریه تاکنون در مجموع ۴۴.۸ میلیارد دلار هزینه اضافی برای خرید بنزین و گازوئیل پرداخت کردهاند.
فشار این گرانی به صورت یکسان توزیع نشده است؛ در حالی که میانگین قیمت هر گالن بنزین در آمریکا به ۴ دلار و ۵۵ سنت رسیده، این نرخ در ایالتهایی مانند ایلینوی ۴ دلار و ۹۹ سنت و در کالیفرنیا به ۶ دلار و ۱۳ سنت افزایش یافته است. همچنین، افزایش قیمت گازوئیل که سوخت اصلی صنایع و حملونقل کالا محسوب میشود، هزینههای زنجیره تأمین را نیز بالا برده است.
واکنش شهروندان به این وضعیت شامل تغییر در الگوهای مصرف است؛ بسیاری از آمریکاییها برای یافتن سوخت ارزانتر به فروشگاههای زنجیرهای رو آوردهاند، با حجم کمتری باک خودروی خود را پر میکنند و استفاده از حملونقل عمومی و دوچرخههای اشتراکی افزایش یافته است؛ بهطوریکه آمارها از افزایش ۴۵ میلیون سفری با اتوبوس در ماه مارس خبر میدهند.
بر اساس این پژوهش، خانوارهای ثروتمند تنها ۲.۷ درصد از درآمد خود را صرف سوخت میکنند، اما این سهم برای خانوارهای کمدرآمد به ۴.۲ درصد میرسد که نشاندهنده فشار مضاعف گرانی انرژی بر طبقات ضعیف جامعه و کاهش نرخ پسانداز در میان آنهاست.
