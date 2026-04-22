اختلاف وزیر انرژی آمریکا و ترامپ درباره زمان کاهش قیمت بنزین

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از نشریه فورچون، کریس رایت، وزیر انرژی آمریکا اعلام کرد کاهش محسوس قیمت بنزین در این کشور ممکن است تا سال ۲۰۲۷ رخ ندهد. این در حالی است که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، این ارزیابی را «کاملاً اشتباه» توصیف کرده است.
افزایش دوباره قیمت بنزین که در هفته جاری میانگین آن را به بیش از ۴ دلار برای هر گالن رسانده، نگرانیهای عمومی را پس از آغاز جنگ ایران تشدید کرده است. با وجود این، وزیر انرژی آمریکا هشدار میدهد که کاهش قیمتها ممکن است زمانبر باشد.
رایت روز یکشنبه در برنامه «استیت آو د یونیون» شبکه سیانان اظهار کرد: امکان دارد روند نزولی قیمتها از اواخر امسال آغاز شود، اما احتمال دارد این موضوع تا سال آینده نیز طول بکشد. او تأکید کرد که با پایان درگیریها، انتظار میرود در تمامی بخشهای انرژی کاهش قیمتها مشاهده شود.
با این حال، ترامپ در گفتوگویی با نشریه هیل اظهار داشت: «نه، فکر میکنم او در این مورد اشتباه میکند. کاملاً اشتباه.» وی افزود قیمت بنزین «به محض پایان جنگ» کاهش خواهد یافت؛ جنگی که اکنون وارد هفتمین هفته شده است.
گزارشها نشان میدهد رفتوآمد کشتیها در تنگه هرمز ـ مسیری که حدود ۲۰ درصد نفت و گاز طبیعی مایع جهان از آن عبور میکند ـ از زمان آغاز جنگ تقریباً متوقف شده است.
اظهارات جدید ترامپ در حالی مطرح میشود که وی یک هفته پیش هشدار داده بود قیمت بنزین ممکن است تا انتخابات میاندورهای در نوامبر ثابت بماند یا حتی افزایش یابد.
طبق آمار منتشرشده، از زمان آغاز جنگ میانگین قیمت بنزین در آمریکا بیش از ۱ دلار به ازای هر گالن افزایش یافته و در ۹ آوریل به رکورد ۴.۱۷ دلار رسیده است؛ رقمی که بالاترین سطح از ۲۸ فوریه، یعنی آغاز حملات هماهنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، محسوب میشود.
بر اساس نتایج نظرسنجی مشترک سیبیاس نیوز و یوگاو که در ۱۲ آوریل و با مشارکت ۲۳۸۷ بزرگسال انجام شد، حدود نیمی از مردم آمریکا اعلام کردهاند که هزینه بنزین برای آنها «بار مالی سنگین» دارد یا تأمین آن «دشوار» است.
