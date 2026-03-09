به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابوالحسن فاطمی، بعد از ظهر دوشنبه در مراسم بیعت بختیاری‌ها با رهبر جدید انقلاب اسلامی، ضمن تبریک انتخاب حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای به رهبری جمهوری اسلامی، بر استمرار وفاداری ملت ایران به آرمان‌های انقلاب و ولایت فقیه تأکید کرد.

وی در این مراسم با اشاره به پیشینه تاریخی ملت ایران و نقش بختیاری‌ها در پاسداری از ارزش‌های دینی و ملی گفت: انتخاب سومین رهبر جمهوری اسلامی، حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای، مایه سعادت، خوشبختی و سرافرازی امت اسلام و ملت ایران خواهد بود.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری افزود: ملت ایران با تاریخ ریشه‌دار و افتخارات ملی، همواره پرچم اسلام و تشیع را برافراشته و در صحنه‌های حساس انقلاب اسلامی حضور داشته‌اند. امروز نیز با بیعت دوباره خود نشان دادند که پایبند به ولایت و آرمان‌های امام و شهدا هستند.

حجت‌الاسلام فاطمی در ادامه با ذکر خاطره‌ای از علمای گذشته و اشاره به رؤیای مرحوم علامه نوری درباره بقای بارگاه امیرالمؤمنین(ع) گفت: این رؤیا نماد استمرار عزت و معنویت در امت اسلامی است و امروز نیز با انتخاب رهبر جدید، همان عزت و اقتدار تداوم خواهد یافت.

وی با بیان اینکه ملت ایران در روزهای اخیر با حضور گسترده در صحنه، حمایت خود را از رهبر جدید انقلاب اسلامی نشان دادند، تصریح کرد: به دعای خیر امام زمان(عج)، ملت ایران بیش از پیش سرافراز، مقتدر و پیروز خواهد شد.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری در پایان خاطرنشان کرد: با وجود مشکلات، اعتقادات پاک و خالص مردم سرمایه‌ای بزرگ برای حمایت از دین و ولایت فقیه است و به فضل الهی ایران از پیچ‌های خطرناک تاریخی عبور کرده و به سعادت و خوشبختی خواهد رسید.