خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - معصومه مجدم: در روزی که شهر رنگ دیگری به خود گرفته بود، مردم از کوچه‌ها و خیابان‌ها راهی یک مقصد مشترک شدند؛ گویی دل‌ها پیش از قدم‌ها به هم رسیده بودند. پیر و جوان، زن و مرد، هر کدام با قصه‌ای از امید و تعلق، در کنار یکدیگر ایستادند تا بار دیگر معنای همدلی را زنده کنند.

در میان جمعیت، لبخندها و نگاه‌ها به هم گره می‌خورد و صدای گام‌ها، نوای وحدتی می‌شد که از دل مردم برمی‌خاست.

مردم، شانه به شانه، روایتگر عشق به سرزمین و امید به فردایی روشن بودند. حضوری که بیش از هر چیز، یادآور قدرت جمعی مردمی بود که اگر چه داغ رهبر شهیدشان را به دل دارند اما امیدوار و پرقدرت دست بیعت با رهبر سوم انقلاب آیت الله سید مجتبی خامنه ای می دهند و دوباره با طنین لبیک یا خامنه ای وحدت وهمبستگی‌شان را با ولایت فقیه به رخ جهانیان می‌کشانند تا دنیا بداند که ایران اسلامی بر پایه پیوند الهی و تاریخی امت و ولایت فقیه استوار است پیوندی که ملت ایران را از پیچیده‌ترین توطئه‌ها و سخت‌ترین میدان‌های نبرد عبور داده و پرچم عدالت، استقلال و آزادی را بر فراز این سرزمین برافراشته نگاه داشته است.

آری این مردم در کنار هم ایستاده اند، پشت سر امام شان و وقتی امام و امت در کنار هم اند صدای امیدشان بلندتر از هر مانعی شنیده می‌شود. ایران با چنین مردمانی، همواره استوار و سربلند در جهان خواهد ایستاد.

رقص پرچم‌ها

نیایش حلاج پور که پرچم جمهوری اسلامی ایران را در دست می رقصاند و فریاد می زد «دست خدا بر سر ما، خامنه ای رهبر ما» در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: از انتخاب رهبر انقلاب اسلامی بسیار خوشحالم به گونه ای که از زمان اعلام انرژی ام برای حضور در صحنه بیشتر شده است.

این نوجوان ۱۳ ساله ضمن ابراز خرسندی از انتخاب آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای به عنوان رهبر سوم ادامه می دهد: در این مراسم حضور پیدا کردم تا با رهبرم بیعت ببندم و به دشمن نشان بدهم ما فرزندان ایران و عاشق رهبرمان هستیم، دشمنان هم هیچ غلطی نمی توانند بکنند.

سید سعید موسوی دیگر شهروند اهوازی که با همسرش در مراسم بیعت با رهبری شرکت کرده و با مشت های گره کرده فریاد « مرگ بر آمریکا »، « مرگ بر اسرائیل » سر می داد، در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: به عشق رهبرمان در این مراسم شرکت کردیم و جان فدای ایشان هستیم.

وی با بیان اینکه گوش به فرمان رهبر و خدمتگزار ایشان هستیم، افزود: مردم در این مراسم حضور با شکوهی رقم زده اند و دشمن متوجه شده مردم ایران ولایت را رها نمی کنند و پشت رهبر خود هستند.

این شهروند اهوازی گفت: دشمن می داند که با شعارها و حرف های پوچ خود راه به جایی نخواهد برد و نابود است.

بیعت‌ با رهبر سوم

زهرا غوابش نیز به خبرنگار مهر می گوید: امروز اینجا جمع شده ایم تا با رهبر سوم انقلاب اسلامی بیعت داشته باشیم و بنده از ایشان تقاضا دارم که راه رهبر شهیدمان را ادامه دهند.

این بانوی ۳۷ ساله ادامه داد: با وجود رهبرمان، آمریکا، اسرائیل و همه کشورهای عربی که خائن به مملکت ما بوده و مملکت خود را در اختیار دشمن صهیونی قرار داده اند نابود خواهیم کرد تا انشالله ظهور امام زمان (عج) را شاهد باشیم.

وی ضمن قدردانی از مجلس خبرگان رهبری گفت: بهترین انتخاب را برای رهبری داشتند و ما تا آخرین قطره خون خود پای رهبری و ولایت می ایستیم.

مریم نیستی که همراه دوستانش در این مراسم شرکت کرده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هدف مردم از حضور در صحنه حفظ اسلام است ،می گوید: بسیار خرسندم که مجلس خبرگان با سرعت رهبر عزیزمان را انتخاب کردند تا دلگرمی برای مردم باشد، همچنین مکث و کوتاهی برای ادامه راه شهید خامنه ای نباشد.

وی با ذکر آیه« یدالله فوق ایدیهم»، اضافه کرد: دشمن نابود است و حزب الله همیشه پیروز است.