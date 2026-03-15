پیروزی و شکست برای آبی و قرمزهای لندن/ رئال مادرید در تعقیب بارسلونا

به گزارش خبرنگار مهر، فوتبال اروپا شب گذشته (شنبه ۲۳ اسفند) با برگزاری چند بازی پیگیری شد.

در هفته ۳۰ لیگ جزیره، تیم صدرنشین آرسنال در ورزشگاه امارات موفق شد با دو گل دقایق پایانی ویکتور گیوکرش در دقیقه ۸۹ و مکس داومن در دقیقه ۷+ ۹۰، اورتون را شکست دهد.

چلسی در خانه و در ورزشگاه استمفوردبریج شهر لندن با تک گل آنتونی گوردون مقابل نیوکاسل شکست خورد.

مصاف وستهم و منچستر سیتی هم با تساوی یک بر یک به پایان رسید. برناردو سیلوا زننده تنها گل منچستری ها بود.

نتایج دیدارهای شب گذشته هفته ۳۰ لیگ جزیره به شرح زیر است:

* برنلی صفر - بورنموث صفر

* ساندرلند صفر - برایتون یک

* آرسنال ۲ - اورتون صفر

* چلسی صفر - نیوکاسل یک

* وستهم یک - منچستر سیتی یک

در جدول لیگ جزیره آرسنال با ۳۱ بازی و ۷۰ امتیاز صدرنشین است و دو تیم منچستر سیتی و منچستر یونایتد به ترتیب با ۳۰ بازی و ۶۱ امتیاز و ۲۹ بازی و ۵۱ امتیاز در رده های دوم و سوم ایستاده اند. تیم های ناتینگهام فارست، برنلی و ولورهمپتون هم در منطقه سقوط به چمپیونشیپ قرار دارند.

در هفته ۲۸ لالیگا، تیم فوتبال رئال مادرید در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو موفق شد با نتیجه ۴ بر یک الچه را از پیش رو بردارد. آنتونیو رودیگر، فدریکو والورده، دین هویسن و آردا گولر برای رئال مادرید و آنخل موران برای الچه گلزنی کردند.

در دیگر بازی مهم شب گذشته لالیگا، اتلتیکو مادرید هم با یک گل دیگر تیم مادریدی یعنی ختافه را شکست داد. ناهوئل مولینا زننده تنها گل این بازی بود.

نتایج دیدارهای هفته ۲۸ شب گذشته لالیگا به شرح زیر است:

* رئال مادرید ۴ - الچه یک

* خیرونا ۳ - اتلتیک بیلبائو صفر

* اتلتیکو مادرید یک - ختافه صفر

* رئال اویدو یک - والنسیا صفر

در جدول لالیگا، بارسلونا با ۲۷ بازی و ۶۷ امتیاز صدرنشین است و تیم های رئال مادرید با ۲۸ بازی و ۶۶ امتیاز و اتلتیکو مادرید با ۲۸ بازی و ۵۷ امتیاز در جایگاه دوم و سوم قرار دارند.

در انتهای جدول هم تیم‌های مایورکا، لوانته و رئال اویدو خطر سقوط به لالیگا ۱ را احساس می کنند.