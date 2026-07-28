قانون جدید فوتبال انگلیس برای مقابله با اتلاف وقت

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون فوتبال انگلیس قصد دارد از فصل آینده قانونی جدید را به‌صورت آزمایشی اجرا کند تا از سوءاستفاده تیم‌ها از توقف‌های تاکتیکی با بهانه مصدومیت دروازه‌بانان جلوگیری شود.

بر اساس این طرح که قرار است در لیگ برتر انگلیس، چمپیونشیپ، لیگ ملی و سوپرلیگ زنان اجرا شود، در صورت تأیید هیئت بین‌المللی فوتبال (IFAB)، هرگاه دروازه‌بان برای درمان روی زمین نیاز به رسیدگی پزشکی داشته باشد، تیم او باید (به جز در موارد استثنا) یکی از بازیکنانش را به مدت یک دقیقه از زمین خارج کند.

در قوانین فعلی نیز هر بازیکن میدانی که روی زمین تحت درمان قرار بگیرد، باید پس از پایان مداوا به مدت یک دقیقه بیرون از زمین بماند.

در سال‌های اخیر، صحنه‌هایی که دروازه‌بانان بدون برخورد با بازیکن حریف درخواست رسیدگی پزشکی می‌کنند، به اتفاقی رایج تبدیل شده و اعتراض هواداران، کارشناسان و مربیان رقیب را به دنبال داشته است. این توقف‌ها معمولاً فرصتی برای انتقال نکات تاکتیکی از سوی کادر فنی به بازیکنان در کنار خط طولی فراهم می‌کند.

در فصل گذشته نیز نمونه‌های متعددی از این اتفاق در لحظات حساس مسابقات دیده شد. از جمله فابین هورزلر سرمربی برایتون، پس از دیدار با آرسنال از داوید رایا دروازه‌بان این تیم انتقاد کرد. رایا در آن مسابقه که آرسنال با نتیجه یک بر صفر پیش بود، سه بار روی زمین تحت درمان قرار گرفت.

در صورت اجرای این طرح، سرمربی تنها ۱۰ ثانیه فرصت خواهد داشت تا بازیکنی را برای خروج یک‌دقیقه‌ای از زمین معرفی کند؛ در غیر این صورت، کاپیتان تیم باید این یک دقیقه را خارج از زمین سپری کند.

البته این قانون در مواردی مانند برخورد دروازه‌بان با بازیکنان، خطاهای شدید، خونریزی یا احتمال ضربه مغزی اعمال نخواهد شد.

در صورت تأیید نهایی IFAB، نخستین اجرای آزمایشی این قانون در دیدار مرحله مقدماتی جام اتحادیه انگلیس بین ترانمیر روورز و روچدیل در اول آگوست انجام خواهد شد.