شهادت یک خانواده در حمله به منزل مسکونی رامسر

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی رستمی پیش از ظهر شنبه در گفت وگو با خبرنگاران با محکوم کردن حمله به یک منزل مسکونی در شهرستان رامسر اظهار کرد: این حادثه در ساعت ۳:۳۷ بامداد امروز رخ داد و در پی آن، یک زوج به همراه فرزندشان به شهادت رسیدند.

وی این اقدام را نشانه استیصال دشمن دانست و افزود: هدف قرار دادن شهروندان بی‌دفاع، بیانگر اوج ناتوانی و درماندگی عاملان این حمله است.

استاندار مازندران با بیان اینکه این حادثه نقض آشکار قوانین بین‌المللی است، تصریح کرد: چنین اقدامات خشونت‌آمیزی نه‌تنها اراده ملت ایران را تضعیف نمی‌کند، بلکه موجب افزایش همبستگی و انسجام ملی خواهد شد.

یونسی رستمی همچنین تأکید کرد: حملات کور به مناطق مسکونی، خشم عمومی را نسبت به عاملان و حامیان آن تشدید خواهد کرد و ملت ایران با حفظ وحدت، در برابر این‌گونه اقدامات ایستادگی خواهد کرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: وحدت و همدلی مردم، مهم‌ترین سرمایه کشور در شرایط حساس کنونی است و این‌گونه اقدامات خللی در این انسجام ایجاد نخواهد کرد.