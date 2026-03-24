حادثه تیراندازی در میدان آزادی شهر کرمان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سلمان کریمی، با تشریح جزییات این حادثه اظهار کرد: در پی اعلام مردمی مبنی بر وقوع درگیری مسلحانه، بلافاصله تیم‌های گشت کلانتری ۱۳ به محل اعزام شدند.

وی افزود: در این حادثه دو نفر مورد اصابت گلوله قرار گرفتند که به‌ سرعت توسط نیروهای اورژانس به بیمارستان منتقل شدند و خوشبختانه طبق گزارش اولیه کادر درمان، وضعیت عمومی هر دو نفر مساعد است.

رئیس کلانتری ۱۳ ادامه داد: بررسی‌های اولیه میدانی آغاز شده و شناسایی عوامل این حادثه در دستور کار پلیس قرار دارد و جزئیات تکمیلی پس از نهایی شدن تحقیقات اعلام خواهد شد.