  1. استانها
  2. کرمان
۵ فروردین ۱۴۰۵، ۰:۵۲

حادثه تیراندازی در میدان آزادی شهر کرمان

حادثه تیراندازی در میدان آزادی شهر کرمان

کرمان- رئیس کلانتری ۱۳ کرمان از وقوع یک مورد تیراندازی در شامگاه چهارم فروردین‌ماه در میدان آزادی این شهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سلمان کریمی، با تشریح جزییات این حادثه اظهار کرد: در پی اعلام مردمی مبنی بر وقوع درگیری مسلحانه، بلافاصله تیم‌های گشت کلانتری ۱۳ به محل اعزام شدند.

وی افزود: در این حادثه دو نفر مورد اصابت گلوله قرار گرفتند که به‌ سرعت توسط نیروهای اورژانس به بیمارستان منتقل شدند و خوشبختانه طبق گزارش اولیه کادر درمان، وضعیت عمومی هر دو نفر مساعد است.

رئیس کلانتری ۱۳ ادامه داد: بررسی‌های اولیه میدانی آغاز شده و شناسایی عوامل این حادثه در دستور کار پلیس قرار دارد و جزئیات تکمیلی پس از نهایی شدن تحقیقات اعلام خواهد شد.

کد مطلب 6782789

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها