دستگیری متهم مسلح و خطرناک در کرمان

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی بخشی، با تشریح جزئیات این پرونده اظهار کرد: در راستای اجرای حکم جلب مرجع قضائی، مأموران کلانتری ۲۱ در محل حضور یافته و پس از ابلاغ حکم، متهم اصلی با استفاده از سلاح گرم اقدام به تیراندازی کرده و از محل متواری شد که شریک وی در همان لحظات اولیه دستگیر گردید.

وی افزود: پس از فرار متهم، با انجام اقدامات فنی، اطلاعاتی و پلیسی، محل اختفای وی شناسایی شد و متهم به محض مشاهده مأموران بار دیگر اقدام به تیراندازی و فرار کرد و علی‌رغم تیراندازی مأموران و هدف قرار دادن لاستیک‌ها، با رانندگی بسیار مخاطره‌آمیز تا محدوده سه‌راه هفده شهریور متواری شد که با اقدام متقابل، حرفه‌ای و مقتدرانه پلیس مورد اصابت گلوله قرار گرفت و دستگیر گردید.

دادستان کرمان با اشاره به کشفیات صورت‌گرفته از متهم تصریح کرد: در بازرسی از متهم، یک قبضه سلاح کمری، ۲۵ عدد فشنگ، یک قبضه سلاح شکاری، یک قبضه چاقو و یک اسپری فلفل کشف و ضبط شد و پرونده این متهم برای رسیدگی قضائی در دست اقدام قرار دارد.