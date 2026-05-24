  1. استانها
  2. کرمان
۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۱۶

تیراندازان شرور در سیرجان دستگیر شدند

سیرجان- فرمانده انتظامی سیرجان از دستگیری هفت نفر تیرانداز شرور در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ منصور رمضان نژاد، ظهر یکشنبه به خبرنگاران گفت: به دنبال وقوع تیراندازی های ایذایی و نزاع های منجر به تیراندازی که طی یک ماه گذشته با اسلحه شکاری در مناطقی از شهرستان سیرجان انجام شده بود، مأموران پلیس امنیت عمومی با اجرای چندین عملیات ضربتی موفق شدند ۷ نفر از عوامل اصلی این تیراندازی ها را دستگیر و ۵ قبضه سلاح به کار رفته در این خصوص را کشف کنند.

وی با اشاره به عمل مجرمانه استفاده از سلاح در نزاع و اختلافات شخصی افزود: پلیس با مواردی همچون نگهداری سلاح، تیراندازی های ایذایی و قدرت نمایی با سلاح، با جدیت برخورد می کند.

