فیلمنامه فیلم جدید اسکورسیزی توسط کارگردان برنده اسکار بازنویسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورلد آف ریل، پل توماس اندرسون فیلمنامه‌ای را که پاتریک ماربر برای «آنچه در شب اتفاق می‌افتد» نوشته بود، بازنویسی کرده است و فیلم جدید مارتین اسکورسیزی با بازی لئوناردو دی‌کاپریو و جنیفر لارنس، بر مبنای این فیلمنامه جدید ساخته می‌شود.

به گفته اسنایدر که این خبر را منتشر کرده، این کار به درخواست دی‌کاپریو انجام شده است.

ماربر فیلمنامه‌نویس کم‌ارزشی نیست، وی نمایشنامه‌نویس برنده جایزه تونی است که فیلمنامه «یادداشت‌هایی بر یک رسوایی» نامزد اسکار و «نزدیک‌تر» نامزد جایزه گلدن گلوب را در کارنامه دارد.

از سوی دیگر، این اولین باری نیست که پل توماس اندرسون این کار را برای اسکورسیزی انجام می‌دهد و سال ۲۰۲۳ نیز او همه فیلمنامه «قاتلان ماه کامل» را بازنویسی کرد و این کار را نیز به درخواست دی‌کاپریو انجام داد، اما هیچ‌ رسانه‌ای در این مورد گزارشی منتشر نکرد که شاید دلیل آن احترام به اریک راث، فیلمنامه‌نویس «قاتلان» بود.

در حین تبلیغ «نبردی پس از نبرد دیگر»، بالاخره درباره شایعات مربوط به بازنویسی فیلمنامه «قاتلان ماه کامل» و نیز فیلمنامه «ناپلئون» ریدلی اسکات، که بازیگر نقش اصلی آن، خواکین فینیکس خواسته بود تا فیلمنامه آن توسط دوستش یعنی پل توماس اندرسن سازنده «استاد» بازنویسی شود، صحبت به میان آمد.

وی گفت: اگر کسی درخواست کمک کند، دوست دارم به هر طریقی که می‌توانم کمک کنم. هر دوی این موارد با خواکین [فینیکس] و لئو و بدیهی است که با مارتی و ریدلی مشترک بود. همیشه افتخار می‌کنم که بگویم: «بگذارید نظراتم را در مورد فیلمنامه به شما بگویم، آنها باعث شدند احساس دلگرمی و اعتماد به نفس کنم».

در نهایت اریک راث، فیلمنامه‌نویس «قاتلان ماه کامل»، اعتراف کرد که احساسات متناقضی نسبت به محصول نهایی دارد. بازنویسی فیلمنامه این فیلم پس از آن انجام شد که دی‌کاپریو ابراز نگرانی کرد که این فیلمنامه بیش از حد از زاویه سفیدپوستان نوشته شده است.

در کنار دی‌کاپریو و لارنس، بقیه بازیگران «آنچه در شب اتفاق می‌افتد» شامل جرد هریس، پاتریشیا کلارکسون و مدس میکلسن هستند. اپل تهیه‌کننده این فیلم است که تولید آن در حال حاضر در پراگ در حال انجام است.