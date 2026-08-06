همراهی اسکورسیزی با پل توماس ٱندرسن در فیلم جدیدش؛ کار بیمه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورلد ٱف ریل٬ در هالیوود فیلمسازان مسن، در صورت بروز مشکل سلامتی، گاهی نیاز به داشتن مدیری کارٱمد دارند که با درک کامل از روند مسیر٬ ٱنها را همراهی و به نوعی کار را بیمه کند.
در این زمینه مثالی که سریع به ذهن میرسد همراهی پل توماس اندرسون با رابرت ٱلتمن در فیلم «همراهان خانهای در علفزار» محصول ۲۰۰۶ است. آلتمن آن زمان بیمار بود و با سرطان خون مبارزه میکرد و پس از تولید فیلم هم درگذشت.
حالا به نظر میرسد پل توماس ٱندرسن یک بار دیگر دارد این نقش را برای یک چهره بزرگ دیگر سینمایی انجام می دهد؛ مارتین اسکورسیزی.
یک پست جدید در شبکه های اجتماعی خبر از مشارکت گسترده ٱندرسن با اسکورسیزی در فیلم «ٱنچه در شب اتفاق میافتد» دارد.
این فیلم که اوایل امسال فیلمبرداری شد بر مبنای فیلمنامه ای ساخته شد که به تمامی توسط ٱندرسن بازنویسی شده بود.
اینکه آیا او واقعاً به عنوان فیلمنامهنویس اصلی معرفی میشود یا خیر، هنوز روشن نیست، اما در صفحه رسمی فیلم، تنها نام او ذکر شده است و نه پاتریک ماربر که فیلمنامه اصلی را نوشته است.
ماربر که خود نمایشنامهنویس برنده جایزه تونی است، نوشتن فیلمنامه نامزد اسکار «یادداشتهایی بر یک رسوایی» و «نزدیکتر» نامزد جایزه گلدن گلوب را نیز در کارنامه دارد.
اسکورسیزی در سال ۲۰۲۳ هم بازنویسی کل فیلمنامه «قاتلان ماه کامل» را به ٱندرسن سپرد و این کار را به درخواست دیکاپریو انجام داد.
حالا همکاری اسکورسیزی و پل توماس ٱندرسن یک اتفاق بزرگ در ساخت یک فیلم سینمایی است.
از فیلم «ٱنچه در شب اتفاق میافتد» به عنوان داستانی رؤیاگونه یاد شده که درباره یک زوج آمریکایی متاهل است که برای به فرزندی گرفتن یک نوزاد به یک شهر کوچک و برفی اروپایی سفر میکنند. آنها در حالی که در یک هتل تقریباً متروکه پر از چهرههای مرموز از جمله یک خواننده پر زرق و برق، یک تاجر فاسد و یک درمانگر مذهبی جذاب است اقامت دارند، آنجا با دنیایی عجیب روبهرو میشوند.
لئوناردو دیکاپریو و جنیفر لارنس ایفاگر نقش اصلی این فیلم هستند و بقیه بازیگران شامل جرد هریس، پاتریشیا کلارکسون و مدس میکلسن هستند. اپل تهیهکننده این فیلم است که اکران آن را برای سال ۲۰۲۷ در نظر گرفته است.
نظر شما