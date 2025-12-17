به گزارش خبرگزاری مهر به نقل تز ورلد آف ریل، «فرانکنشتاین» ساخته گی یرمو دل تورو شروع پرفراز و نشیبی در ونیز داشت و سپس با اولین نمایش آن در آمریکای شمالی که در جشنواره فیلم تلوراید رقم خورد، برای بسیاری این سوال مطرح شد که آیا این فیلم می‌تواند به عنوان یک مدعی فصل جوایز، توجه‌ها را به خود جلب کند یا خیر؟ و البته واکنش های اولیه حاکی از آن بود که ممکن است در مقایسه با برخی از فیلم‌های مشابه، این فیلم نتواند در جشنواره‌ها، موفق ظاهر شود.

«هالیوود ریپورتر» به تازگی در یادداشتی با عنوان «چگونه هالیوود شیفته «فرانکنشتاین» گی یرمو دل تورو شد؟»، به این موضوع می‌پردازد که چگونه، با وجود تردیدهای اولیه، «فرانکنشتاین» اکنون یکی از مدعیان اصلی جوایز است.

این فیلم در کنار فیلم‌های پیشتازی مانند «یک نبرد پس از نبرد دیگر» و «گناهکاران» نامزد دریافت جایزه شده است. جیکوب الوردی به عنوان نامزد بازیگر نقش مکمل مرد توجه‌ها را به خود جلب کرده و جایگاه فیلم را به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی نتفلیکس در اسکار تثبیت کرده است.

واکنش تماشاگران به این روند شتاب بخشیده و پس از نمایش فیلم در تلوراید، «فرانکنشتاین» در بخش جایزه انتخاب مردمی جشنواره بین‌المللی فیلم تورنتو دوم شد و اکنون امتیاز ۹۴ درصد از تماشاگران را در سایت «راتن تومیتوز» دارد. دل تورو از این شور و شوق استقبال کرده و از اینکه این فیلم با واکنش مثبت مردم معمولی تا کارگردان های درجه یک روبه رو شده ابراز خوشحالی کرده است.

از نظر تجاری هم «فرانکنشتاین» موفقیت قابل توجهی برای نتفلیکس بود و در ۵ هفته اول خود در میان ۵ فیلم پربیننده این پلتفرم قرار گرفت و در سینماها هم با اقبال مواجه شد و با نزدیک به ۱۰۰۰ نمایش جهانی که تمام بلیت‌هایش فروخته شد، خوش درخشید. این فیلم ماه‌ها پس از اکران همچنان در شهرهای بزرگ آمریکا به نمایش در می‌آید و دل تورو واکنش مخاطبان را «بی‌سابقه» خوانده است.

فیلمسازان نیز با این موج همراه شده‌اند و تاکنون برخی از بزرگترین چهره ها مانند فرانسیس فورد کاپولا، جان فاورو، جیسون ریتمن، بردلی کوپر، امرالد فنل، آوا دوورنی، مارتین اسکورسیزی، آلفونسو کوارون، بیل هیدر، سلین سونگ و مارگو رابی از وی حمایت کرده اند و فاورو این فیلم را «شاهکار دل تورو» خوانده است.

اسکورسیزی که به تازگی از «فرانکنشتاین» به شدت تمجید کرد، گفت: من واقعاً رویای چنین فیلمی را در سر می‌پروراندم. این فیلم یک اثر قابل توجه و فیلمی است که با شما می‌ماند. فقط با شما می‌ماند. بسیار تأثیرگذار است. یک شاهکار قابل توجه. یک اپرای بزرگ.

این اولین باری نیست که اسکورسیزی از فیلمی از دل تورو تمجید می‌کند. در سال ۲۰۲۱، او حتی با نوشتن یادداشتی در لس‌آنجلس تایمز از مخاطبان خواست که به «کوچه کابوس» که او آن را «نگران‌کننده و هیجان‌انگیز» نامید، فرصتی در سینماها بدهند. این فیلمساز توضیح داد که «کوچه کابوس» شایسته نقدهای متفاوتی که از منتقدان دریافت کرده نیست و افزود که «قدرت و طنین خاصی» دارد که او را به این فکر می‌اندازد که آیا واقعاً چنان که باید از دستاورد گی یرمو قدردانی شده است یا خیر.

در حال حاضر و دقیقاً مانند «کوچه کابوس»، دل تورو با یکی دیگر از فیلم‌هایش دنبال نامزدی در بخش بهترین فیلم اسکار است. او چنان در صنعت سینما محبوب است که به گفته همکارانش، به هر چیزی که دست می‌زند، انگار به طلایی سینمایی بدل می‌شود.