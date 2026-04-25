رونمایی فیلم «پاپ فرانسیس» مارتین اسکورسیزی در واتیکان؛ پاسخی به ترامپ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، فیلم «آلدئاس، آخرین رویای پاپ فرانسیس» به مناسبت اولین سالگرد درگذشت پاپ فرانسیس در واتیکان به نمایش درآمد.

مستند مارتین اسکورسیزی درباره پاپ فرانسیس به عنوان یکی از مجموعه رویدادهای بزرگداشت اولین سالگرد درگذشت فرانسیس، برای اولین بار در واتیکان دیده شد. نمایش این فیلم با عنوان «آلدئاس، آخرین رویای پاپ فرانسیس» توسط اسکولاس اوکرنتس، یک سازمان بین‌المللی با هدف «تشویق ادغام اجتماعی و فرهنگ تعامل از طریق ورزش، هنر و فناوری» برگزار ‌شد. این سازمان سال ۲۰۰۱ توسط فرانسیس در آرژانتین و در زمانی که وی اسقف اعظم بوئنوس آیرس بود، تأسیس شد و پس از رسیدن او به مقام پاپی در سال ۲۰۱۳، به بنیاد بدل شد.

اسکورسیزی این فیلم را با همراهی جانی شیپلی و کلر تاورنور کارگردانی و اندکی پس از مرگ فرانسیس در آوریل ۲۰۲۵ اعلام کرد که شامل آخرین مصاحبه عمیق پاپ در برابر دوربین خواهد بود.

این فیلم که ابتدا «آلدئاس - یک داستان جدید» نام داشت، درباره جنبش سینمای اجتماعی اسکولاس اوکرنتس - آلدئاس- است که پاپ پیش از فوت از آن به عنوان «رفتن به ریشه‌های زندگی انسان، معاشرت انسان، درگیری‌های انسانی ... جوهره سفر زندگی» یاد کرد.

آن زمان اسکورسیزی گفت: اکنون، بیش از هر زمان دیگری، باید با یکدیگر صحبت کنیم، به یکدیگر گوش فرا دهیم، از نظر فرهنگی ... برای پاپ فرانسیس مهم بود که مردم در سراسر جهان با احترام به تبادل ایده‌ها بپردازند و در عین حال هویت فرهنگی خود را حفظ کنند و سینما بهترین رسانه برای انجام این کار است.

نمایش این فیلم در زمانی رخ می‌دهد که تنش بین دولت آمریکا و پاپ افزایش یافته و پاپ لئو از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران انتقاد کرد. ترامپ هم در برابر در پستی در رسانه‌های اجتماعی به لئو حمله کرد و تصویری از خود به عنوان شخصیتی شبیه به عیسی منتشر کرد که بعداً آن را حذف کرد.

اسکورسیزی و فرانسیس بارها با هم ملاقات کرده بودند و این در حالی بود که اسکورسیزی در سال‌های اخیر شماری پروژه‌های مذهبی را در برنامه کارش گذاشت که «سکوت» اقتباس از رمان شوساکو اندو در سال ۲۰۱۶ درباره مبلغان یسوعی در ژاپن و سریال تلویزیونی او در سال ۲۰۲۴ با عنوان «مقدسین» از جمله آنها هستند.