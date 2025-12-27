مارتین اسکورسیزی به راب راینر ادای احترام کرد؛ «میزری» بهترین است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورلد آف ریل، مارتین اسکورسیزی با نوشتن یادداشتی برای نیویورک تایمز، به شکلی خاص به راب راینر کارگردان تازه درگذشته، ادای احترام کرد و نوشت: راب راینر دوست من بود، میشل هم همینطور. از این به بعد، درباره آنها باید از زمان گذشته استفاده کنم و غم عمیقی وجودم را پر می‌کند، اما چاره دیگری نیست.

اسکورسیزی اولین بار پس از نقل مکان به لس‌آنجلس در اوایل دهه ۱۹۷۰، وقتی شروع کرده بود به حضور در گردهمایی‌هایی به میزبانی جورج ممولی که با حضور کمدین‌ها و بازیگران تشکیل می‌شد، با راب راینر آشنا شد و خاطرنشان کرد که از همان ابتدا «عاشق وقت گذراندن» با این بازیگر و کارگردان بود.

کارگردان «رفقای خوب» نوشت: ما به طور طبیعی به یکدیگر علاقه داشتیم. او شوخ‌طبع و گاهی اوقات به طرز گزنده‌ای بامزه بود، اما هرگز از آن دسته آدم‌هایی نبود که اتاق را تسخیر کند. او حس زیبایی از آزادی بی‌حد و حصر داشت، از زندگی در لحظه لذت می‌برد و خنده‌های بلندی سر می‌داد.

اسکورسیزی در یادداشت خود از «میزری» راب راینر به عنوان اثر محبوبش یاد کرد و آن را «فیلمی بسیار خاص، با بازی زیبای کتی بیتس و جیمز کان» خواند. او همچنین از «این اسپینال تپ است» به عنوان اثری یاد کرد که در نوع خود بی‌نظیر است … یک اثر بی‌عیب و نقص ... . اسکورسیزی همچنین گفت وقتی داشت برای فیلم «گرگ وال استریت» در سال ۲۰۱۳ بازیگر انتخاب می‌کرد، بلافاصله به راب فکر کرد تا نقش پدر جردن بلفورت با بازی لئوناردو دی‌کاپریو را بازی کند.

اسکورسیزی که جایزه بهترین کارگردانی را از شصت و ششمین مراسم سالانه جوایز انجمن کارگردانان آمریکا در سال ۲۰۱۴ و برای فیلم «گرگ وال استریت» دریافت کرد و با حضور راینر روی صحنه رفت تا جایزه‌اش را بگیرد، در ادامه درباره راینر نوشت: او می‌توانست بهترین بداهه‌ها را وقت بازی خلق کند، در کمدی استاد بود، به زیبایی با لئو و بقیه بچه‌ها کار می‌کرد و مخمصه انسانی شخصیتش را درک می‌کرد. این مرد عاشق پسرش بود، از موفقیت او خوشحال بود، اما می‌دانست که محکوم به سقوط است. لحظه فوق‌العاده‌ای هست وقتی راب تماشا می‌کند که جان فاورو به لئو توضیح می‌دهد که اگر قبل از اینکه کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (S.E.C) فرصتی برای متهم کردن او به تخلفات پیدا کند، از شرکتش دور شود، می‌تواند نسبتاً بدون آسیب از آنجا خارج شود. نگاه راب، وقتی متوجه می‌شود که لئو مردد است و در نهایت متوقف نخواهد شد، بسیار شیوا و گویا است. او می‌گوید: «تو تمام پول دنیا را داری. به پول بقیه هم نیاز داری؟» دقیقاً یک پدر مهربان، که پسرش او را گیج کرده است.

اسکورسیزی اضافه کرد: من از ظرافت و صراحت بازی او هنگام فیلمبرداری متأثر شدم، یک بار دیگر هنگام تدوین صحنه و هنگام تماشای فیلم نهایی متأثر شدم. حالا، حتی فکر کردن به لطافت بازی راب در این صحنه و صحنه‌های دیگر، قلبم را می‌شکند.

راینر نیز در مصاحبه‌ای در سال ۲۰۱۳، اسکورسیزی را «یکی از بزرگترین فیلمسازان تمام دوران» خوانده و تأکید کرده بود: وقتی برای بازی در فیلمی با شما تماس می‌گیرد، تنها لازم است کاری را که می‌گوید انجام دهی ... سؤال نپرس، فقط حاضر شو! او همان سال در نشست انجمن بازیگران گفت که «بیشترین لذت» را در صحنه فیلم «گرگ وال استریت» برده و اسکورسیزی را برای ایجاد یک «زمین بازی عالی» ستایش می‌کند.

اسکورسیزی در یادداشت خود با اشاره به ۶ فیلم کلاسیک که راینر کارگردانی کرده، گفت که همه آنها به شدت متفاوت هستند، به ویژه از نظر ژانری. «اسپینال تپ» یک مستند موسیقیایی است، «کنار من بمان» فیلمی با موضوع بلوغ است، «عروس شاهزاده» فانتزی با چاشنی طنز است، «وقتی هری سالی را ملاقات کرد» یک کمدی رمانتیک است، «میزری» ترسناک است و «چند مرد خوب» یک درام سیاسی است. طیفی که راینر در این فیلم‌ها به ارمغان آورد واقعاً بی‌سابقه بود.

از دیگر تلاش‌های قابل توجه او در مقام کارگردان می‌توان به «رئیس جمهور آمریکا»، «چیز مطمئن» و «فهرست آرزوها» اشاره کرد. امسال، راینر فیلم «این اسپینال تپ ۲ است: پایان ادامه دارد» را کارگردانی کرد که اولین فیلم او در ۸ سال اخیر بود.

