به گزارش خبرگزاری مهر، بیست‌وپنجمین اجتماع بزرگ مردمی «نحن منتقمون» با حضور اقشار مختلف مردم کرمانشاه برگزار خواهد شد.

این اجتماع مردمی با هدف بزرگداشت رهبر شهید، تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب اسلامی و قدردانی از مجاهدت‌های نیروهای مسلح در مقابله با تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی برنامه‌ریزی شده است.

برگزارکنندگان این مراسم اعلام کرده‌اند که این اجتماع در راستای نمایش وحدت و همبستگی مردمی و حمایت از جبهه مقاومت و مدافعان امنیت کشور برگزار می‌شود.

بر اساس اعلام صورت گرفته، این برنامه امشب چهارشنبه پنجم فروردین‌ماه از ساعت ۲۱ آغاز خواهد شد و جمعی از شهروندان و گروه‌های مردمی در آن حضور خواهند داشت.

محل برگزاری بیست‌وپنجمین اجتماع بزرگ مردمی «نحن منتقمون» درب مسکن مهر دولت‌آباد کرمانشاه اعلام شده است.