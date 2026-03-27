به گزارش خبرنگار مهر، بیست‌وهفتمین اجتماع بزرگ مردمی «نحن منتقمون» با حضور اقشار مختلف مردم کرمانشاه امشب جمعه هفتم فروردین‌ماه در میدان ۱۷ شهریور برگزار خواهد شد.

این اجتماع مردمی با هدف حمایت از آرمان‌های انقلاب اسلامی و گرامیداشت یاد و راه رهبر شهید برگزار می‌شود و شرکت‌کنندگان در آن بار دیگر بر پایبندی خود به آرمان‌های انقلاب تأکید خواهند کرد.

بر اساس اعلام برگزارکنندگان، این مراسم از ساعت ۲۱ آغاز می‌شود و مردم کرمانشاه با حضور در میدان ۱۷ شهریور در این برنامه شرکت خواهند کرد.

اجتماع «نحن منتقمون» در روزهای اخیر به‌صورت مستمر در کرمانشاه برگزار شده و همواره با حضور گسترده اقشار مختلف مردم همراه بوده است.

انتظار می‌رود امشب نیز جمع زیادی از شهروندان کرمانشاهی با حضور در این اجتماع، حمایت خود از ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب اسلامی را به نمایش بگذارند.