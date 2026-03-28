  1. استانها
  2. کرمانشاه
۹ فروردین ۱۴۰۵، ۰:۰۸

بیست‌وهشتمین اجتماع نحن منتقمون مردم ولایت‌مدار کرمانشاه برگزار شد

بیست‌وهشتمین اجتماع نحن منتقمون مردم ولایت‌مدار کرمانشاه برگزار شد

کرمانشاه - بیست و هشتمین اجتماع نحن منتقمون، همزمان با آغاز موج پنجم این اجتماعات در کرمانشاه برگزار شد.

دریافت 32 MB
کد مطلب 6785939

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها