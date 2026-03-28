https://mehrnews.com/x3bHjz ۹ فروردین ۱۴۰۵، ۰:۰۸ کد مطلب 6785939 استانها کرمانشاه استانها کرمانشاه ۹ فروردین ۱۴۰۵، ۰:۰۸ بیستوهشتمین اجتماع نحن منتقمون مردم ولایتمدار کرمانشاه برگزار شد کرمانشاه - بیست و هشتمین اجتماع نحن منتقمون، همزمان با آغاز موج پنجم این اجتماعات در کرمانشاه برگزار شد. دریافت 32 MB کد مطلب 6785939 کپی شد مطالب مرتبط بیستوهفتمین اجتماع «نحن منتقمون» در کرمانشاه برگزار میشود تصاویر هوایی حضور مردم کرمانشاه در بیست و نهمین اجتماع نحن منتقمون اجتماع «نحن منتقمون» مردم کرمانشاه زیر بارش باران برگزار شد برگزاری موج پنجم تجمعات مردمی «نحن منتقمون» در کرمانشاه بیستوپنجمین شب اجتماع «نحن منتقمون» در کرمانشاه تشییع چهار شهید جنگ رمضان در کرمانشاه برگزاری بیستوپنجمین اجتماع «نحن منتقمون» در کرمانشاه برچسبها جنگ رمضان انقلاب اسلامی ایران کرمانشاه
نظر شما